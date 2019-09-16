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Понедельник, 16.09.2019
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Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
21:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые случайно создали выносливых комаров из-за ошибки в трансгенном эксперименте.

В Бразилии неудачей закончился эксперимент по внедрению в организм комаров гена, который должен был уничтожать растущую популяцию этих насекомых. Описание эксперимента опубликовано в издании New Atlas.

Комары Aedes aegypti известны не только тем, что кусают людей. Они являются переносчиками малярии и желтой лихорадки, при этом от их укуса практически невозможно защититься.

В ходе эксперимента компания Oxitec внедрила в ДНК комаров-самцов вида Aedes aegypti ген, который должен был сокращать дальнейшую выживаемость потомства этих насекомых.

Эксперимент проходил в бразильском муниципалитете Жакобина в течение последних 27 месяцев. За это время Oxitec выпустила из своих лабораторий несколько десятков генно-модифицированных Aedes aegypti. Планировалось, что после проведения эксперимента численность Aedes aegypti в регионе снизится на 85%.

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В первые 18 месяцев популярность Aedes aegypti действительно шла на спад, однако позже комары смогли восстановить свою численность. Ученые отмечают, что самки, скорее всего, научились идентифицировать самцов с измененным ДНК и не спариваться с ними.

Пока не ясно, каким образом изменение ДНК повлияет на дальнейшую судьбу вида Aedes aegypti. При этом ученые отмечают, что уже сейчас некоторые комары в регионе стали выносливее.

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Исследование, Эксперимент, Наука, Комар.
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