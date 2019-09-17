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Выяснилось чем можно заменить синтетический пластик

Выяснилось чем можно заменить синтетический пластик
11:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:В будущем композит может стать альтернативой распространенным сегодня пластмассам, удобной и безопасной для окружающей среды.

Новый материал, сочетающий целлюлозу и паутинные белки, демонстрирует прочность, легкость и гибкость и может стать новой "зеленой" альтернативой пластмассам.

Получение материалов одновременно прочных и упругих остается одной из самых важных и сложных технологических задач. Новое решение предложили разработчики финского Университета Аалто, сумевшие скомбинировать элементы двух широко распространенных природных материалов, — паутинного шелка и древесины. Об этом ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Science Advances. 

Процесс, предложенный командой профессора Маркуса Линдера (Markus Linder), начинается с обработки березовой древесной пульпы и получения наноразмерных целлюлозных нитей. Затем они помещаются на подложку, выравниваются током жидкости и насыщаются адгезивными белками паутины. Получить полноценную паутину искусственно пока что не удается, тем не менее все ее ключевые белки можно производить с помощью ГМ-бактерий. 

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По словам ученых, такой процесс ведет к образованию плотных бета-слоев белка, которые стягивают и "склеивают" целлюлозные нити. Такой композитный материал демонстрирует одновременно отличные прочностные и упругие свойства. Теперь авторы пробуют получить из него новые полезные продукты — ткани, упаковку и даже медицинские имплантаты. 

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Все по теме:

Исследования, Наука, Пластик, Паутина, Синтетический пластик, Польза паутины.
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