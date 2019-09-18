Странное поведение загадочной звезды Табби: причины

Новости науки:Нерегулярное мерцание звезды может быть обусловлено так называемыми плунетами.

Странные перепады яркости мерцающей звезды KIC 8462852, более известной как Табби, могут быть вызваны медленно распадающейся экзолуной на околозвездной орбите. Статья с объяснением этой гипотезы опубликована в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Табби — желто-белый карлик, который находится примерно в 1280 световых годах от Земли. Ее впервые обнаружили в 2015 году, и с тех пор Табби стала настоящей головной болью для астрономов из-за меняющейся яркости. Обычное подобные колебания светимости объясняют прохождением планеты перед звездой, но в случае с KIC 8462852 это исключено. Яркость загадочной звезды падала на разную величину (от 5 до 22 процентов) и через неравномерные промежутки времени. Кроме того, архивные данные наблюдений показали, что видимая звездная величина Табби неуклонно снижается со временем.

Последующие наблюдения за мерцающей звездой показали, что при падениях яркости интенсивность светового излучения разной длины волн снижалась неравномерно. Это означает, что свет звезды никак не может блокироваться непроницаемым твердым объектом. Это дает возможность отсеять некоторые спорные гипотезы, например, о межпланетном корабле иной цивилизации.

Объяснить происходящее мог бы кометный рой или пылевое облако, но для подобных снижений светимости общий объем комет или космической пыли должен быть просто невероятным. Группа ученых под руководством Брайана Метцгера из Колумбийского университета выдвинула свою версию. Причиной мерцаний может плунета — блуждающая луна, покинувшая орбиту своей планеты и медленно плавящаяся под воздействием звезды. Такой объект может выбрасывать в пространство пыль и осколки породы, которые вращаются вокруг звезды, прежде чем будут ею поглощены, и вызывают колебания наблюдаемой яркости.

Ранее ученые смоделировали возможный механизм миграции лун с орбиты газовых гигантов, в то время как сама планета сближается со звездой. В конечном итоге эти луны могут быть выброшены из планетной системы или врезаться в звезду, но по результатам моделирования около половины из них превращаются в плунеты, оставаясь на определенной околозвездной орбите.

Астрономы нашли уже очень много звезд с меняющейся яркостью, но ни одна из них не ведет себя так же, как Табби. Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученым необходимо найти еще несколько звезд, которые ведут себя аналогично. "У нас на самом деле нет никаких доказательств того, что луны вообще существуют за пределами нашей Солнечной системы. Но в луне, которая падает на звезду, в целом нет ничего необычного", — говорит Метцгер.