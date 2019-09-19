Новые археологические находки подтверждают идею о изначальной прямоходячести предков человека

Новости науки:Обнаружен древнейший прямоходящий предок человека.

Исследователи обнаружили останки рудапитека — обезьяны, которая жила на Земле десять миллионов лет назад. Оказывается, большую часть жизни эти животные проводили на двух ногах.

Ископаемые останки обнаружил профессор антропологии Университета Торонто Дэвид Бегун. Рядом со старым шахтерским городком в Центральной Европе ученый нашел недостающую часть рудапитека — таз. Ранее антропологи нашли его конечности, челюсти и зубы. Эти останки показали, что обезьяна была родственником современных африканских обезьян и людей. Однако до сих пор считалось, что этот вид передвигался преимущественно на четырех ногах, как большая часть обезьян.

Но открытие таза и анализ его формы показал, что на самом деле рудапитеки были приспособлены к прямохождению. Согласно проведенному учеными анализу, эти животные отличались от современных больших обезьян более гибкой нижней частью спины. Это значит, что когда рудапитеки спускались на землю, они могли стоять прямо, так же как люди. Это свидетельство подтверждает идею о том, что наши предки никогда не опускались на четвереньки, а всегда были способны ходить на двух ногах.

Современные африканские обезьяны имеют длинный таз и короткую нижнюю часть спины, потому что они имеют большой рост и вес. Это две основные причины, по которым животные ходят на четвереньках. У людей есть более длинная, более гибкая нижняя часть спины, которая позволяет им стоять прямо и эффективно ходить на двух ногах, что является отличительной чертой человеческой эволюции.

По словам ученых, если бы люди эволюционировали от африканского обезьяноподобного телосложения, потребовались бы существенные изменения, чтобы удлинить нижнюю часть спины и укоротить таз. При этом если бы люди произошли от предка, более похожего на рудапитека, этот переход был бы гораздо более простым.

На сегодняшний день исследователи обнаружили не все части тела этого животного. Чтобы воссоздать его облик, пришлось использовать сложные алгоритмы компьютерного моделирования и сравнения с строением скелета современных животных. Следующим шагом для палеонтологов будет проведение трехмерного анализа других окаменелых частей тела рудапитека, чтобы собрать более полную картину того, как он передвигался. В будущем эти данные даже позволять воссоздать походку нашего самого древнего предка.

Полное эволюционное дерево, которое привело обезьян к человеку, постоянно пополняется и изменяется. Рудапитек считается самым древним животным, похожим на человека. Но ученые до сих пор находят новые виды австралопитеков — возможных прямых предков людей, которые жили гораздо позже. Одним из них стал Australopithecus deyiremeda, который жил в Эфиопии 3-3,5 миллиона лет назад. Его обнаружили только в 2015 году.