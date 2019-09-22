Опровержение мифов об IQ: то, что мы должны знать

Новости науки:Психолог Стюарт Ритчи рассеивает популярные заблуждения.

Стюарт Ритчи (Stuart Ritchie) - психолог, преподаватель Королевского колледжа Лондона. Автор книги "Самое главное об интеллекте" (Intelligence: All That Matters).

Ценность человека можно выразить одним числом

Никто не утверждает, что показатель IQ полностью описывает человека. Исследователи этого феномена с готовностью признают, что на будущий успех каждого индивидуума влияют его характер, мотивация и множество других факторов, в том числе и удача.

Тесты на IQ демонстрируют только способность проходить эти самые тесты

IQ - это комплексный показатель, составленный из результатов тестов на логическое и пространственное мышление, на умение сопоставлять и обобщать факты, проверки рабочей памяти, словарного запаса, скорости мышления. Причём люди, набирающие больше баллов в одном тесте, обычно получают много баллов и в других. Психологи называют это фактором общего интеллекта (англ. general factor, g-factor). Ученые установили связь IQ с различными показателями в жизни. Наиболее значительная взаимозависимость, что неудивительно, - между результатами теста на интеллект и успеваемостью в школе. По данным одного исследования, показатели IQ участников в 11 лет напрямую коррелируют с их оценками в 16 лет. Но это еще не все. Более высокие баллы IQ прогнозируют больший успех на рабочем месте, более высокий доход, лучшее физическое здоровье. И даже долгую жизнь.

IQ - всего лишь отражение социальных условий

Интеллект - это сложнейший феномен, который обусловлен и генетикой, и окружающей средой. Условия окружающей среды могут до некоторой степени подавить интеллектуальный потенциал, скрытый в генах ребенка. Например, в случаях, когда для развития мозга недостаточно пищи. Или когда мозг не получает необходимых ресурсов, потому что часть их поглощают паразиты в организме, что ещё встречается в развивающихся странах. Но исследования близнецов и непосредственно ДНК подтверждают, что интеллект передается по наследству. Существенная часть вариаций в показателях IQ обусловлена генетикой. Ученые уже начали выявление конкретных генов, ответственных за эти различия. Поэтому невозможно утверждать, что IQ отражает только условия социальной среды.

Существует несколько не связанных друг с другом видов интеллекта

В 1983 году возникла теория множественного интеллекта. Ее создатель Говард Гарднер выделяет не зависящие друг от друга модули, в том числе музыкальный, телесно-кинетический, внутриличностный и межличностный интеллект. Но у его теории недостаточно доказательств. Исследования, наоборот, подтверждают, что все умственные способности связаны между собой. Успех в жизни пытаются предсказать, используя самые разные качества и наклонности человека. Например, так называемый эмоциональный интеллект. Но по большому счету это просто другое наименование для IQ в сочетании с характером. То есть новое название психологических качеств, о которых мы и так уже знали. К тому же эмоциональный интеллект коррелирует с фактором общего интеллекта (g-factor). То есть у людей с высоким IQ обычно также высокий показатель эмоционального интеллекта.

Показатель IQ одного человека незыблем

Наследуемость не обязательно означает незыблемость. Результаты тестов на IQ одного человека меняются при новых прохождениях. И это неудивительно, потому что на умственные способности оказывает влияние масса внешних факторов. На данный момент есть доказательства того, что на когнитивных способностях положительно отражается образование. Каждый дополнительный год обучения добавляет примерно от одного до пяти баллов к показателю IQ. Эффект сохраняется на протяжении всей жизни. В развивающихся странах для поднятия IQ значительно помогло улучшение питания, а именно введение пищевых добавок с йодом. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек в мире не получает достаточное количество этого элемента. Результат - умственная заторможенность, а дефицит йода во время беременности приводит к снижению IQ плода на 10–15 баллов. В принципе, ничто не говорит о невозможности повышения IQ. Тем не менее есть определенные границы. Имея средний уровень интеллекта, невозможно превратиться в гения.

Исследователи IQ - сторонники элитизма или расизма

Существуют люди, уверенные в умственном превосходстве одного класса, одного пола или одной расы. Они искажают факты и используют результаты тестов на IQ для подтверждения своих воззрений. Поэтому возникло заблуждение, что любые исследователи IQ поддерживают подобные взгляды. Но факты сами по себе не имеют моральной или политической подоплеки. Только от людей зависит то, как их использовать. Тесты на IQ - один из инструментов, с помощью которого психологи исследуют человеческий интеллект. Они нужны, чтобы найти способы развивать умственные способности и продуктивность, а также лучше понять процесс старения мозга и облегчить его.