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Наши предки рожали легче и быстрее, чем современные женщины: новое исследование

Наши предки рожали легче и быстрее, чем современные женщины: новое исследование
18:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Для многих женщин роды - это долгий, болезненный и трудный процесс.

Предыдущие исследования показали, что причина, по которой роды у людей намного сложнее, чем у обезьян или других животных, заключается в том, что мы стали прямоходящими, а головы наших детей стали больше. По мере того, как люди развивали вертикальную походку, наши тазы менялись таким образом, что родовой канал сужался. Во время родов современный человеческий младенец должен несколько раз перевернуться в утробе матери, когда его проталкивают через родовой канал мышцы таза.

В отличие от нас шимпанзе рожают очень быстро и, по-видимому, испытывают очень мало боли. В новой работе исследователи задались вопросом о том, как рожали одни из наших предков, вид Australopithecus sediba. Это гоминин, живший примерно 1,95 миллиона лет назад. Чтобы выяснить это, ученые создали трехмерное представление таза A. sediba, используя изображения из нескольких окаменелостей.

Также исследователи создали трехмерные модели таза Australopithecus afarensis и Homo erectus. А для дополнительного сравнения они также создали объемное изображение родового канала современного человека и шимпанзе. Чтобы изучить степень сложности родов, исследователи также добавили объекты размером с детский череп к трехмерным изображениям, чтобы понять, насколько хорошо они проходят.

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Выяснилось, что размер родового канала A. sediba был довольно большим по сравнению с черепом ребенка, который должен был бы пройти через него. Авторы работы предполагают, что это указывает на то, что по сравнению с современными женщинами этот вид рожал детей более быстро и легко. Исследователи также отмечают, что вопреки распространенному мнению, эволюция родовых путей не была четко определена путем от большого к малому: предыдущие исследования показали, что у более раннего предка людей - Люси - (Australopithecus afarensis) скорее всего, были трудные роды.

Чтобы выяснить причины такого неравномерного развития, ученым предстоит провести моделирование еще нескольких видов людей и попытаться связать полученные результаты со степенью прямохождения и размером головы ребенка. Если четкой корреляции найти не удастся, ученым придется искать другое объяснение изменяющейся сложности родов.

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Женщины, Роды, Предки, Australopithecus sediba.
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