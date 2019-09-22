Необычное явление на Марсе: магнитное поле красной планеты странно пульсирует

Новости науки:Предварительные данные с ландерного магнита показывают, что магнитное поле красной планеты ночью необъяснимым образом колеблется.

Информацию о пульсациях удалось собрать с помощью аппарата InSight, в ближайшее время ученые более детально изучат эти данные.

Это всего лишь один из первых предварительных выводов, который можно сделать с помощью информации бортового прибора InSight. С момента приземления в ноябре 2018 года этот космический аппарат собирает информацию, которая помогает ученым лучше понять природу и эволюцию Марса — измеряет температуру ее верхней коры, регистрирует звуки землетрясений, измеряет силу и направление магнитного поля планеты.

Как показали несколько выступлений на совместном заседании Европейского конгресса по планетарной науке и Американского астрономического общества, у ученых появились первые данные о магнитных пульсациях на планете.

Данные устройства показывают, что кора Марса обладает гораздо большей магнитной силой, чем ожидали ученые. Магнитометр InSight, размещенный на поверхности Марса, показал, что магнитное поле вблизи робота было примерно в 20 раз сильнее, чем было предполагали ученые.

InSight также обнаружил, что магнитное поле вблизи своего местоположения время от времени дрожало. Это колебание известно как магнитная пульсация, объясняет Мэттью Филлингим, физик-космонавт Калифорнийского университета в Беркли и член научной группы InSight.

Эти импульсы являются колебаниями напряженности или направления магнитного поля. Исследователи планируют в дальнейшем изучить это явление более детально.