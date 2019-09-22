Угасание галактик: во Вселенной начали происходить странные вещи

Новости науки:В самых экстремальных регионах Вселенной начали угасать галактики - звездообразование в них начало прекращаться.

Местонахождение галактик и их взаимодействие со своим окружением - основные факторы, влияющие на их способность образовывать звезды. Но как именно эта окружающая среда диктует жизнь и смерть галактик, остается загадкой. Скопления галактик являются самыми массивными и наиболее экстремальными средами во Вселенной, содержащими многие сотни или даже тысячи галактик.

Огромные гравитационные силы, присутствующие в кластерах, ускоряют галактики до больших скоростей, часто тысяч километров в секунду, и перегревают плазму между галактиками до температур, настолько высоких, что она светится в рентгеновском диапазоне. В плотных, негостеприимных недрах этих скоплений галактики сильно взаимодействуют со своим окружением и друг с другом.

Именно эти взаимодействия могут погасить их звездообразование. А для достаточно массивной галактики прекращение создания новых звезд равносильно смерти, так как она в скором по космическим меркам времени начинает терять источники энергии и вся масса начинает постепенно погружаться в квазар.

Для исследования таких процессов ученые организовали целый проект под названием VERTICO. Он использует массив телескопов ALMA для отслеживания сигналов молекулярного водорода - газа, из которого возникают новые звезды - в скоплениях галактик. На данный момент команда ученых полностью исследовала 51 галактику в скоплении Девы. Это ближайшее к нам массивное скопление галактик, которое находится в процессе формирования. Это означает, что ученые могут получить снимок галактик на разных стадиях их жизненного цикла.

Галактики в скоплении Девы наблюдались практически на всех длинах волн в электромагнитном спектре, но обнаружить следов молекулярного водорода астрономам не удалось. Но ученые не теряют надежды. Они продолжают исследования соседних кластеров звезд, а попутно пытаются объяснить причины наблюдаемой гибели галактик.