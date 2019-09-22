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Ученые узнали, зачем мухи трут лапки

Ученые узнали, зачем мухи трут лапки
23:41 Вс, 22 Сентябрь 2019 Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Почему мухи потирают передние лапки.

Большинство людей хотя бы раз в своей жизни видел, как муха, избежавшая участи быть уничтоженной тапком, преспокойно сидит где-нибудь на видном месте и, абсолютно не боясь человека, трет себе лапки. Для чего же она это делает: радуется ли она злорадно своей изворотливости или же дело здесь в чем-то другом?

Почему мухи не падают с потолка?

Общеизвестно, что большинство летающих насекомых может без труда передвигаться даже по гладким вертикальным поверхностям. Словно не подчиняясь никаким законам физики, мухи садятся на зеркала, окна и даже потолки, оставляя после себя неприятные коричневые следы своего пребывания. Как же им это удается? Неужели на мух не действует земная гравитация?

Что же, сила притяжения нашей планеты действует абсолютно на все живые и неживые объекты, находящиеся на поверхности или в ее атмосфере. Мухи в этом плане исключением не стали. Все дело в том, что мушиные лапки покрыты мельчайшими волосками, которые выделяют особую липкую жидкость, по своему химическому составу схожую с жиром. Именно наличие данного естественного клея в организме летающих насекомых позволяет им беспрепятственно попадать даже в самые труднодоступные места помещения.

Помимо насекомых, уникальной способностью к «скалолазанию» обладают гекконы. В своем природном арсенале эти ящерицы имеют аналогичные мухам лапы с большим количеством микроскопических волосков, позволяющих гекконам свободно передвигаться по деревьям, стенам и другим вертикальным поверхностям.

Необычная способность животных была замечена человеком при создании костюма для передвижения по вертикальным поверхностям без какого-либо альпинистского снаряжения. Однако первый прототип такого костюма с липучками на руках и ногах весил слишком много для того, чтобы войти в массовое производство.

Зачем мухи трут свои конечности?

У природного клея, который помогает мухам выживать в природе, есть один недостаток: клей слишком быстро покрывается пылью и грязью, теряя свои свойства. Из-за того, что ввиду отсутствия клеящего вещества мухи превращаются в абсолютно беззащитных созданий, не способных передвигаться даже по горизонтальной поверхности, мухи стараются компенсировать этот недостаток путем соблюдения своеобразных процедур личной гигиены, хотя это и может звучать парадоксально.

У природного клея, который помогает мухам выживать в природе, есть один недостаток: клей слишком быстро покрывается пылью и грязью, теряя свои свойства. Из-за того, что ввиду отсутствия клеящего вещества мухи превращаются в абсолютно беззащитных созданий, не способных передвигаться даже по горизонтальной поверхности, мухи стараются компенсировать этот недостаток путем соблюдения своеобразных процедур личной гигиены, хотя это и может звучать парадоксально.

Помимо естественных «транспортных целей», летающие насекомые используют свои чувствительные конечности для того, чтобы определить свойства предмета, на котором они находятся. Исследователи установили, что на лапках мух находятся сильные вкусовые рецепторы, которые безошибочно помогают насекомым определять съедобность или несъедобность предмета. Именно такая молниеносная способность определять свойства того или иного объекта играет огромную роль в выживании мух в природе.

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Ученые, Насекомое, Муха.
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