После химиотерапии раковые клетки пожирают друг друга (Видео)

Новости науки:Ученые выяснили, что после воздействия химиотерапии на раковые клетки, они превращаются в "каннибалов".

Ученые из Медицинской школы Тулейнского университета Луизианы изучили механизмы рецидива опухоли после химиотерапии. Результаты работы опубликованы в Journal of Cell Biology.

Повторное развитие раковых опухолей после лечения и последующей ремиссии обусловлено наличием так называемых LCC-клеток (latent cancer cells), которые еще иногда называют спящими опухолевыми клетками. Это своеобразный «резервный раковый полк»: благодаря замедленному обмену веществ и отсутствию деления они нечувствительны к химиотерапии и способны уклоняться от иммунного ответа. Через какое-то время после лечения LCC-клетки способны переходить в активное состояние и становиться причиной рецидива.

Исследователи хотели больше узнать о том, как подобные спящие клетки выживают в процессе лечения. Для этого они обработали клетки рака молочной железы человека доксорубицином, противоопухолевым препаратом. Обработанные клетки затем смешали с аналогичными необработанными раковыми клетками.

Доксорубицин разрушает клеточную ДНК и подавляет синтез нуклеиновых кислот. К нему чувствительны клетки, которые находятся в фазах активного синтеза ДНК и постсинтетической активности (S- и G2-фазы клеточного цикла соответственно). Но часть этих клеток под влиянием препарата не погибают, а переходят в «спящий режим» — превращаются в LCC. Ученые установили, что так ведут себя клетки со здоровым (немутантным) геном TP53, который кодирует белок-супрессор развития опухолей.

В процессе эксперимента с клетками рака молочной железы ученые увидели, что LCC-клетки, образовавшиеся под влиянием доксорубицина, перестали делиться, однако не были полностью неактивными. В этих клетках увеличивались лизосомы (органеллы, играющие роль «клеточного желудка») и активировались гены, которые обычно используются лейкоцитами для поглощения патогенных микроорганизмов.

Более того, в смеси обработанных и необработанных клеток LCC часто поглощали и переваривали интактные опухолевые клетки, которые не были обработаны доксорубицином. Это дает спящим клеткам запас веществ и энергии, необходимый при последующем переходе в активное состояние. Ученым даже удалось снять процесс поглощения на видео.

При этом обратного процесса не наблюдалось: необработанные клетки никогда не стремились поглощать LCC. По мнению исследователей, ингибирование «каннибализма» раковых клеток может улучшить прогноз выживаемости среди пациентов, у которых есть раковые клетки с немутантным геном Т53. Несколько лет назад ученым удалось ответить на вопрос, вызывают ли мобильные телефоны рак мозга.