Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
Малиновский стал лучшим игроком в матче с Фиорентиной
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

В Африке распространяется штамм сальмонеллы, устойчивой ко всем лекарствам

В Африке распространяется штамм сальмонеллы, устойчивой ко всем лекарствам
06:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости науки:Мультирезистентные бактерии вызывают опасные заболевания крови и распространяют гены устойчивости к антибиотикам.

Интернациональная группа ученых из Института тропической медицины в Бельгии, Института биомедицинских исследований в ДР Конго, британского Института Сенгера и Кембриджского университета провела масштабное исследование нового вида сальмонелл, идентифицировав и изучив один из его штаммов, особо опасного для людей. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Большинство сальмонеллезов дают симптомы, похожие на пищевое отравление. В подавляющем большинстве случаев они не являются опасными для жизни. Однако некоторые штаммы сальмонелл, в особенности S. typhimurium, которые распространены в Африке к югу от Сахары, могут вызывать инвазивный нетифозный сальмонеллез (iNTS).

iNTS - чрезвычайно опасное инфекционное заболевание крови. Ежегодно нетифозным сальмонеллезом заражается 3,4 миллиона человек, из них более 680 тысяч - со смертельным исходом. Профилактика и лечение таких инфекций в странах Африки осложнена ограниченным доступом к здравоохранению, проблемами инфраструктуры и ослабленным иммунитетом населения.

Большинство случаев iNTS вызваны именно S.typhimurium. Это относительно новый вид сальмонелл, который начал распространяться из двух отдельных очагов в Южной и Центральной Африке 52 и 35 лет назад соответственно. В африканских странах наиболее распространенным является штамм ST313: он является мультирезистентным, то есть устойчивым к широкому спектру антибиотиков. Наибольшей угрозой для людей является одна из двух клеточных сублиний этого штамма - ST313-II.

Работая с образцами крови, взятыми в больницах Демократической Республики Конго от людей с подозрением на  iNTS, исследователи отметили такие уровни устойчивости к антибиотикам, которые никогда ранее не наблюдались у S.typhimurium. У этих бактерий в том числе была зафиксирована и устойчивость к азитромицину - антибиотику из группы резерва, который назначают в самых критических случаях.

Результаты генетического секвенирования и анализа показали, что гены, обусловившие мультирезистентность сублинии ST313-II, присутствуют в одной и той же плазмиде. Это вызывает особое беспокойство ученых, ведь плазмида - это мобильный генетический элемент, небольшая нехромосомная молекула ДНК, способная размножаться и передаваться в другие клетки. При переносе таких плазмид ранее чувствительные к антибиотикам клетки и получают широкую резистентность.

Физики научились контролировать и создавать кристаллы света

Исследователи также изучили, как S.typhimurium становится "более агрессивной", переходя от форм, вызывающих кишечные инфекции, к формам, заражающим кровь. "Мы наблюдали [такие же генетические] изменения в этой новой группе Salmonella typhimurium, которые ранее наблюдали у других инвазивных сальмонелл", - говорит одна из авторов исследования, биоинформатик Николь Уилер. "Интересно то, что мы смогли подобрать эти изменения при помощи машинного обучения". В будущем ученые намереваются создать на основе машинного обучения прогностический инструмент для контроля и отслеживания полирезистентных штаммов сальмонелл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конго, Африка, Сальмонеллез, Сальмонелла, iNTS.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Гороскоп на завтра, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП на Одесчине: обнародован список погибших
ДТП на Одесчине: обнародован список погибших
Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь