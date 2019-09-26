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Захватывающее открытие: доказательства существования жизни на Земле 3,5 млрд лет

Захватывающее открытие: доказательства существования жизни на Земле 3,5 млрд лет
18:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Геологи из Университета Нового Южного Уэльса провели химический анализ окаменелостей, найденных еще в 1980-х годах в австралийской пустыне.

Окаменелостям более 3,5 млрд лет, и ученые предполагали, что на них есть органические следы, однако технически никак не могли этого доказать. Историю изучения этих строматолитов рассказывает издание ScienceAlert.

Ранее ученые считали, что самыми древними найденными строматолитами с органическими следами были окаменелости из Гренландии, возраст которых составлял 3,7 млрд лет назад. Однако в ходе химических исследований ученые не нашли органические следы на этой породе.

С окаменелостями из Австралии ученые провели аналогичную работу: сканирующую электронную микроскопию и сканирующую просвечивающую электронную микроскопию; энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию и рамановскую спектроскопию; наномасштабную вторичную ионную масс-спектрометрию и анализ стабильных изотопов углерода.

Геологи отмечают, что им пришлось задействовать столько методов, чтобы наверняка установить наличие органических элементов в окаменелостях. При этом в случае, если бы один метод показал наличие органики, а другие — нет, итоговый вывод не указывал бы на жизнь в строматолитах. 

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Анализ команды показал, что строматолиты в основном состоят из минерала, называемого пиритом, пронизанного наноскопическими порами. В этом пирите присутствуют включения азотсодержащего органического материала, а также нити органического вещества, которые очень похожи на остатки биопленок, образованных микробными колониями.

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Исследование, Жизнь, Земля, Ученые, Геологи.
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