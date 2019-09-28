Пугающая Вселенная: что скрывает от нас непостижимый космос (Фото)

1 Странная материя Из-за ее неприметного названия "странная материя", вы можете подумать, что она не представляет собой ничего особенного. Это похоже на то, что ученые придумали название, когда не могли объяснить само явление, и оставили это на потом. Найдите ее в интернете, и вы поймете, что это, безусловно, одна из самых странных частей теории физики. В сущности, странная материя (которая может содержать множество типов частиц) не похожа ни на что из того, что мы видели раньше. Видите ли, обычная материя состоит из атомов с ядром, которое в свою очередь состоит из протонов и нейтронов. Они, в свою очередь, состоят из кварков, которые остаются фиксированными и придают всему вокруг нас уникальные свойства. Однако в странной материи кварки свободно двигаются, без каких-либо границ или правил относительно того, что они должны делать. Это совершенно другой тип материи, и пугает то, что свои свойства она может передать всему, с чем соприкасается. Да, небольшой "кусочек" странной материи где-нибудь во Вселенной может сейчас двигаться к нам, при этом полностью изменяя (и по существу разрушая) саму природу материи вокруг него. К счастью, странную материю не удалось обнаружить пока нигде во Вселенной, так что пока она существует только на бумаге. К сожалению, совсем недавно ученые обнаружили нечто очень похожее на то, что они считают странной материей.

2 Самое холодное место во Вселенной Вселенная-довольно холодное место, так как тепла звезд хватает только на то, чтобы воздействовать на крошечную ее часть. Мы знаем, что она холодна, но не знаем, насколько. По мнению некоторых ученых, самым холодным местом в известной Вселенной является туманность Бумеранг (туманность, представляющая собой гигантскую массу газа и пыли в космосе). Она такая холодная (в среднем -272 градуса Цельсия), что ученые уже некоторое время пытаются понять, что с ней произошло. И согласно недавнему исследованию, этому есть очень хорошее объяснение. По-видимому, ее звезда бросилась на другую большую звезду, проходящую последние стадии своей жизни, в результате чего большая часть ее материи была выброшена в виде холодного взрыва. Хотя туманность довольно далеко от нас, чтобы представлять какую-либо опасность, это место нам никогда не следует исследовать, если мы откроем для себя межзвездные путешествия.

3 Загадка самой большой когда-либо обнаруженной черной дыры Во Вселенной есть много того, чего мы не понимаем, и это здорово, поскольку мы не можем знать все. Самый большой провал случается тогда, когда мы думаем, что что-то выяснили, чтобы позже узнать, что мы этого вообще не поняли. Примером тому является самая яркая и самая большая черная дыра, найденная нами во Вселенной. Она находится в центре квазара (огромная, яркая штука с черной дырой в центре), который ученый обнаружили недавно. Этот квазар известен как SDSS J0100+2802, он такой же яркий, как 420 триллионов солнц, и на сегодняшний день это самый массивный квазар, который мы когда-либо обнаруживали. Мы не знаем, как он сформировался, поскольку ничто в ранней фазе Вселенной не должно было стать таким большим, что также делает эту черную дыру самой загадочной черной дырой, которую мы знаем.

4 Тройное столкновение галактик Какой бы скучной ни была наша жизнь, мы можем утешиться тем, что во Вселенной постоянно происходит что-то интересное. От массивных световых шоу до умирающих звезд, это место вряд ли можно назвать скучным. Однако некоторые из этих событий настолько ошеломляюще огромны, что мы скорее предпочтем лениво скучать в послеобеденный полдень здесь, на Земле, чем оказаться где-нибудь рядом с ними. Одно из таких событий - редкое столкновение трех галактик, подобное тому, которое мы наблюдали в 2007 году. В то время как две галактики сталкиваются друг с другом чаще, чем мы думаем, редко можно увидеть, как это делают сразу три галактики. То, что на фотографиях выглядит просто как сгусток света, на самом деле является тремя массивными скоплениями звезд, сливающимися друг с другом и постоянно образующими звезды с сумасшедшей скоростью (около 200 солнечных масс в год).

5 Галактики без темной материи Если бы вы провели свою долю времени в интернете и на научных форумах, вы бы знали, что видимая Вселенная - это лишь крошечная часть. Большая часть Вселенной состоит из того, что называется темной материей. Мы могли бы придумать более научное название, но поскольку мы абсолютно ничего о ней не знаем, "темная материя" является наиболее точным описанием того, что мы о ней думаем. Мы знаем, что она проникает через все, и огромные пространства Вселенной состоят из нее, вот, собственно, и все. Однако еще более загадочной является галактика без темной материи. Ранее считалось, что чем бы ни была темная материя, она нужна Вселенной для того, чтобы удерживать все в ней вместе. Обнаруженная галактика, наряду с другими подобными ей, доказывает, что темная материя не является существенной для "склеивания" галактик, что еще больше усиливает тайну темной материи.

6 Звезды-зомби Все живое в какой-то момент должно умереть, и это относится ко всему во Вселенной. Гибель звезд, как вы, возможно, помните из школьного курса астрономии – одно из самых интересных явлений в известной Вселенной. Каждая звезда, которую мы видим на небе, уже мертва, и ее свет еще не достиг нас, или она умрет в какой-то момент в будущем, включая наше Солнце. Это естественный порядок вещей, за исключением тех случаев, когда звезды решают не умирать. В редких случаях звезды могут умереть и вернуться к жизни, как будто ничего не произошло, что ставит в тупик нас, а также ученых. Недавно ученые обнаружили зомби - звезды, которые должны были умереть на стадиях сверхновых, но каким-то образом выжили, и теперь мчатся через пространство с обновленной жаждой жизни и приключений. Мы не совсем понимаем их, поэтому надеемся, что они будут держаться от нас подальше.

7 Черные дыры – бродяги Из всех вещей, которые потенциально могут выйти из-под контроля, черная дыра кажется худшим из зол. Черные дыры, как мы все знаем, являются сверхплотными областями пространства с невообразимо высокими гравитационными полями, настолько, что даже свет не может избежать их. Они поглощают все, что находится в их гравитационном поле, поэтому лучше держаться от них подальше. Однако проблемой они становятся тогда, когда начинают двигаться. Видите ли, как и все остальное во Вселенной, черные дыры могут двигаться по своим собственным траекториям. В некоторых случаях они начинают двигаться с огромной скоростью, поглощая все на своем пути. Это не какой-нибудь далекий феномен: в настоящее время черная дыра размером с Юпитер мчится через Млечный Путь. Ранее предполагалось, что она стационарная, но, согласно некоторым недавним исследованиям, это не так.

8 Сверхмассивная черная дыра – изгой Если бы мы знали о том, какие мощные вещи случаются во Вселенной, то наша жизнь на их фоне была бы просто крошечной. Некоторые из этих вещей настолько огромны, что мы можем в полной мере ощутить свое ничтожество. Одна из таких вещей - сверхмассивная черная дыра, выброшенная из своей галактики. Ученые подсчитали, что для выброса этой черной дыры в космос потребовалось бы такое же количество энергии, как та, что выделяется при взрыве 100 миллионов сверхновых. Это не просто какая-то черная дыра, но самая большая движущаяся черная дыра, которую мы когда-либо зарегистрировали. Всплеск энергии произошел вследствие слияния двух черных дыр в центре галактики, такие вещи в космосе тоже происходят.

9 Галактический каннибализм Галактический каннибализм - это последний вид каннибализма, о котором мы хотим слышать, даже если обычный каннибализм тоже не очень приятная вещь. Сама мысль о том, что есть какие-то большие галактики, поглощающие другие, меньшие, и существует вероятность того, что подобное может случиться с нами, пугает. Однако беспокоиться не о чем, так как это не произойдет в ближайшем будущем. Тем не менее, многие другие галактики во Вселенной поедает более крупная галактика просто потому, что ей нечем заняться. И это происходит не так далеко от нас. Андромеда - галактика, лучше всего знакомая неспециалистам и входящая в нашу группу, фактически поглотила родственную галактику Млечного Пути около двух миллиардов лет назад. Также ожидается, что это произойдет с Млечным Путем примерно через 4,5 миллиарда лет, но к тому времени люди, как мы надеемся, научатся путешествовать между галактиками, или попросту вымрут. Однако тот, кто решит остаться, испытает на себе всю прелесть этого адского светового шоу.