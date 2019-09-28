Скачать
Суббота, 28.09.2019
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения
Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Теория образования планет: гигантский юпитер у красного карлика поставил ученых в неловкую ситуацию

Теория образования планет: гигантский юпитер у красного карлика поставил ученых в неловкую ситуацию
19:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы обнаружили экзотическую систему, что противоречит существующим взглядам на рождение и эволюцию планет.

Крайне необычный тандем звезды и планеты, открытый астрономами из Каталонского института исследований космоса (IEEC), не совсем укладывается в традиционные представления о том, как происходит образование планетных систем. Расположенный в 30 световых годах от нас, красный карлик GJ 3512 освещает вращающегося вокруг газового гиганта, который делает полный оборот за 204 суток. Похожая на Юпитер планета лишь вдесятеро меньше своей звезды, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

В среднем красные карлики почти вдвое легче нашего Солнца и намного более тусклы. Поэтому на их долю приходится не более 10 процентов известных экзопланет, хотя сами по себе красные карлики считаются самыми распространенным из звезд в Галактике. Тем не менее звезда GJ 3512 оказалась необычной: ученые отметили, что она колеблется куда сильнее прочих, испытывая значительное влияние гравитации обращающейся вокруг планеты. По расчетам ученых, масса ее должна составлять около 10 процентов массы материнской звезды.

"Мы были крайне удивлены, - говорит один из авторов работы Хуан-Карлос Моралес (Juan Carlos Morales).  Планета очень необычна: теоретические модели предполагают, что легкие звезды окружены небольшими планетами, подобными Земле или миниатюрным нептунам". В этой связи нельзя не вспомнить недавнее громкое открытие целой системы небольших (и потенциально обитаемых) планет у красного карлика GJ 1061, всего в 12 световых годах от Солнца.

"Моя остановочка": у орбиты Юпитера найден "вокзал" для комет

В самом деле, теория указывает, что такие небольшие тела могут формироваться постепенно, за счет множества столкновений, слияний и накопления вещества, рассеянного вокруг молодой звезды. Однако газовые планеты, такие как Юпитер или обнаруженная теперь GJ 5312b, возможно, появляются иначе. Медленный рост не позволил бы им удержать достаточно летучих газов для того, чтобы стать "зрелыми" газовыми гигантами.

Предполагается, что они могут возникать в ходе быстрого коллапса больших объемов газопылевого облака. Однако облако должно быть достаточно массивным, что вряд ли возможно в случае молодого красного карлика. Этот парадокс еще предстоит объяснить ученым. Тем временем они продолжают наблюдения за системой GJ 5312: быть может, в ней есть еще одна планета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Юпитер, Наука, Орбита, Красный карлик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности происшествия
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь