NASA: парниковый эффект на Венере помешал развитию жизни

Новости науки:NASA: На Венере мог быть стабильный климат в течение миллиардов лет.

Планета Венера могла иметь вполне пригодную для жизни среду, но ее развитию помешало резкое повышение температуры около 700 млн лет назад.

Об этом пишет портал Space со ссылкой на данные Института космических исследований имени Годдарда в структуре NASA.

"Резкие изменения климата 700 миллионов лет назад сделали атмосферу планеты невероятно горячей", - говорится в сообщении.

Считается, что Венера была планетой, на которой в течение 2-3 млрд лет существовала вода в жидком состоянии. Большое скопление углекислого газа в атмосфере, согласно предположениям ученых, вызвало бесконтрольный парниковый эффект, который привел к нынешним жарким условиям на Венере.

Исследователи разработали пять моделей, показывающих, каким могла быть среда Венеры на основании различного уровня водного покрытия. Согласно всем этим вариантам, на планете могли быть стабильные температуры диапазоном от 20 до 50 градусов Цельсия в течение примерно 3 млрд лет.

"Наша гипотеза заключается в том, что на Венере мог быть стабильный климат в течение миллиардов лет. Вполне возможно, что определенное глобальное событие в атмосфере ответственно за ее превращение из подобной Земли в адскую жаркую планету, которую мы видим сегодня", - отметил Майкл Вэй, один из исследователей.