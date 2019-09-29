Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Новости науки:Инструмент на основе ИИ позволяет быстрее анализировать анализы МРТ сердца.

Генетические исследования, проводимые Лондонским университетом Королевы Марии, могут открыть путь к ранней идентификации пациентов, подверженных риску сердечной недостаточности, и к разработке новых методов ее лечения.

Команда Лондонского университета Королевы Марии применила искусственный интеллект (ИИ) для анализа МРТ сердца добровольцев из числа людей, которые сдавали свои данные биобанку Великобритании. Они обнаружили, что на генетические факторы приходилось 22-39% колебаний размеров и функций левого желудочка сердца — основной насосной камеры органа. Увеличение и уменьшение функции левого желудочка же могло привести к сердечной недостаточности.

Исследователи предполагают, что генетические факторы существенно влияют на изменение структуры и функций сердца. Группа определила 14 областей генома человека, связанных с размерами и функциями левого желудочка, каждая из которых содержит гены, регулирующие раннее развитие сердечных сосудов и сокращение мышцы.

"ИИ позволил нам проанализировать снимки за то время, которое в противном случае было бы потрачено. Наши научные и коммерческие партнеры продолжают разрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта для анализа других аспектов структуры и функционирования сердца. Это должно привести к экономии времени и денег для лечения пациентов", — отмечено в тексте.

Ожидается, что по мере роста базы данных биобанка Великобритании будет выявляться гораздо больше генетических маркеров сердечных заболеваний.