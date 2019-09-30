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"Противный грибок": откуда берется плесень

"Противный грибок": откуда берется плесень
05:45 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото из открытых источников

Новости науки:Даже факты о плесени могут быть интересными.

Плесень — это особый вид грибка, состоящий из множества мельчайших организмов, которые практически не видны нам невооруженным глазом. Встречаясь практически повсеместно, она издревле сопровождала человека, принося ему как вред, так и пользу. Насколько же вредна плесень и откуда она вообще берется? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Что такое плесень?

Каждый из нас видел плесень хотя бы раз в своей жизни. Несмотря на то, что внешне плесень выглядит как пятнистое разноцветное “нечто”, если посмотреть на нее под микроскопом, то можно увидеть, что она состоит из ниточек с кучей шариков вокруг. Эти крошечные шарики и есть споры, которыми она размножается. Летая в воздухе, споры попадают на наши продукты питания, кожу, а также в легкие, вызывая заболевания дыхательных путей и пищеварительной системы.

Если так, то как же всем известные сыры с плесенью? К счастью, плесневые грибы приносят человечеству не только вред, но и даже определенную пользу. В природе существует несколько видов плесени, которые можно употреблять в пищу. Чаще всего они используются при приготовлении вин, пива, хлеба, дрожжей, мраморных сыров и даже колбасы! Благодаря существованию в природе плесени, мы имеем различные ферменты и антибиотики, среди которых находится и всем известный пенициллин, помогающий при лечении многих внутренних заболеваний.

Для чего нужна плесень?

Как известно, в природе нет ничего лишнего, и, плесневые грибы не являются исключением. Для поддержания своей жизнедеятельности, грибы перерабатывают растительные остатки, гниющие корни и траву, опавшие ветки и листья, органические вещества отмерших организмов, мёртвых насекомых и экскременты животных, то есть являются редуцентами — ”дворниками” природы. Разрушая мёртвое органическое вещество, они возвращают углеродные соединения в почву, тем самым обогащая ее. Работа, осуществляемая плесневыми грибами по минерализации и разложению различных органических соединений, играет важную роль в масштабах биосферы Земли, тем самым замыкая круговорот углерода в природе.

Почему растет плесень?

Приходя с улицы, мы всегда заходим в дом не одни: на себе и своей одежде мы приносим различные виды микроорганизмов, в том числе споры плесневых грибов. И, естественно, в наших домах есть питательная среда для размножения этих спор, которые постепенно превращаются в плесень. В качестве такой благоприятной среды могут выступать бумага, дерево, бетон, камни, ткани, побелка и даже комнатные цветы. Оседая на эти поверхности, спорам необходимо еще одно важное условие: наличие повышенной влажности и плохой вентиляции.

Для того, чтобы превратиться в полноценную плесень, споры должны “прикрепиться” к той или иной поверхности и, если вентиляция в помещении плохая, а влажность высокая (идеальными поверхностями для образования плесени в таком случае могут стать угол в ванной комнате или пакет с овощами), то плесень с легкостью там обоснуется, ведь все условия для роста и последующего размножения будут соблюдены.

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Факты, Ученые, Плесень, Грибки.
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