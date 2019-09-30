Китай построил самый большой телескоп в мире

Новости науки:В Китае построена крупнейшая в мире астрономическая обсерватория.

Времена, когда освоением космоса занимались всего два государства на Земле давно закончились. Сегодня в космическую гонку вступили такие страны как Израиль и Индия. А Китай, который иногда называют третьей в мире космической сверхдержавой после США и России, добился изумительных результатов. Так, после трех лет сложного строительства КНР приглашает астрономов со всего мира проводить исследования с помощью нового радиотелескопа диаметром 500 метров под названием «Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой» (FAST). Теперь китайская астрономическая обсерватория является крупнейшей в мире.

Космическая программа Китая

Возможно, вы этого не знали, но космическая программа Китая была заложена еще в 1956 году, а первый китайский спутник отправился бороздить космические просторы уже в 1970-х. Сегодня КНР запускает в космос межпланетные станции (АМС) к спутнику нашей планеты, располагает самыми разными ракетами-носителями, а также практически всеми видами прикладных спутников. За 40 лет в рамках космической программы КНР в космос было запущено более ста спутников. Также Китай разрабатывает АМС для полета на Марс.

Недавно журнал Nature написал о том, что после трех лет изнурительной работы, Китай запускает в работу крупнейший в мире радиотелескоп с одной тарелкой. И этому нельзя не радоваться. В конце-концов, наука и научные исследования — это то, что объединяет людей всего мира, стирая границы между странами. А когда речь заходит о новых возможностях для изучения нашего космического дома, полного тайн и удивительных открытий, скрыть радость просто невозможно.

Согласно Nature, FAST будет сканировать вдвое большую площадь, чем радиотелескоп обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Китайский радиотелескоп способен обнаружить даже самые слабые радиоволны, исходящие от небесных объектов, таких как пульсары и целые галактики. Также специалисты не исключают, что он может быть использован для обнаружения далеких миров, на которых может существовать жизнь.

Самый большой радиотелескоп на Земле

Крупнейшая в мире астрономическая обсерватория располагается в отдалении на юго-западе Китая, что значительно осложнило ее строительство. Строительство началось в 2011 году. За пять лет инженеры смогли построить 500-метровую тарелку, состоящую из 4400 алюминиевых панелей. Стоимость строительства самого крупного радиотелескопа на нашей планете составила 180 млн долларов.

Отметим, что до открытия этой астрономической обсерватории, крупнейшим в мире являлся радиотелескоп, расположенный в астрономической обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, который был построен в 1963 году. Диаметр радиотелескопа Аресибо составляет 304,8 метров. Благодаря его работе, было совершено огромное количество важных астрономических открытий. В 2017 году ураган “Мария” сломал 29-метровую антенну радиотелескопа. Ее обломки сильно повредили основное и вспомогательное зеркала телескопа, но обсерватория вскоре возобновила свою работу.

Китайский радиотелескоп может значительно ускорить открытие самых разных космических явлений. Например, только во время испытаний FAST обнаружил более 100 пульсаров. По данным NASA до 2017 года ученым было известно всего 2000 пульсаров. Страшно представить, сколько еще пульсаров в ближайшем будущем обнаружит этот радиотелескоп. Также на его счету обнаружение сотни быстрых радиовсплесков, исходящих от неизвестного источника. FAST способен уловить даже слабый сигнал, которые не замечают другие радиотелескопы.

Также ученые отмечают, что самый большой радиотелескоп в мире будет способен обнаружить отдаленные экзопланеты только по их радиоизлучению. Надеемся, это произойдет в самое ближайшее время. При этом, не стоит забывать о том, что работа с FAST не лишена проблем — так, основная проблема заключается в хранении невероятно большого количества данных, которые в ближайшие несколько лет соберет этот радиотелескоп.