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От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг
От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг

От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг

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От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости науки:От Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров

В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг, имеющий вес около 315 миллиардов тонн и площадь 1636 квадратных километров. Об этом сообщает BBC.

"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.

Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, что имеет название Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

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Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания. Как сообщалось, до сих пор наибольший зафиксированный айсберг, образовавшийся в Антарктиде в 1960-е годы, имел рекордную площадь в 9000 квадратных километров.

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Айсберг, Антарктида, Эмери, D28, Откололся айсберг.
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