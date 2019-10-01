Скачать
Вторник, 01.10.2019
Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре
Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре
Назначен новый гепрокурор Харьковской области
Назначен новый гепрокурор Харьковской области
Шевченко посетит матч Шахтера в Милане
Шевченко посетит матч Шахтера в Милане
Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)
Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)

Тираннозавр был способен прокусить целый автомобиль: новое исследование (Фото)

Тираннозавр был способен прокусить целый автомобиль: новое исследование (Фото)
12:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Ученые оценили силу укуса тираннозавра.

Исследователи не прекращают спорить о том, какими возможностями обладал Tyrannosaurus rex - огромный двуногий хищный динозавр мелового периода. Одни эксперты считают, что "ящер" был активным охотником и мог гоняться за своей добычей, другие же полагают, что он питался падалью.

Ответить на этот и ряд других вопросов поможет новое исследование, опубликованное в журнале The Anatomical Record. Ученые детально проанализировали строение черепа динозавра и пришли к выводу: тираннозавр имел жесткий череп, похожий на тот, что можно встретить у современных крокодилов и гиен. Он отличался от "гибкого" черепа птиц и некоторых небольших рептилий.

Сначала ученые смоделировали движение черепных костей у попугая и геккона, после чего применили полученные результаты к костям Tyrannosaurus rex. Исследователи пришли к выводу, что кости динозавра не очень хорошо двигались во время укуса: это натолкнуло их на мысль, что у динозавра, скорее всего, не было развитых гибких суставов.

3D-реконструкция черепа T. rex, показывающая активность мышц

По оценкам исследователей, жесткости черепа динозавра хватало для того, чтобы иметь силу укуса более семи тонн. "Согласно нашей оценке, наибольшая сила укуса известных представителей вида T. rex составляла 64 тысячи ньютонов, что можно приравнять примерно к 7,1 тонны", - говорит руководитель команды исследователей Ян Кост (Ian Cost).

Это существенно выше тех показателей, которые можно встретить в более ранних оценках: некоторые ученые говорили о силе укуса Tyrannosaurus rex в четыре тонны.

Палеонтологи восстановили вид одного из крупнейших летающих животных
Палеонтологи восстановили вид одного из крупнейших летающих животныхЧитать полностью

Новые выводы позволяют заявлять, что тираннозавр мог с легкостью дробить кости, нанося жертве смертельные ранения одним укусом. "Сосредоточьте силу укуса в семь тонн на кончиках зубов во время укуса - и получите колоссальную пробивную способность. Ничего удивительного, что этот монстр мог прокусывать шкуру, мясо и кости", - говорит Марк Норелл (Mark Norell) из Американского музея естественной истории.

Можно сказать, тираннозавр кусал примерно в четыре раза сильнее, чем самый сильный современный крокодил. Ученые полагают, что этого могло хватить для гипотетического воплощения в жизнь знаменитой сцены из "Парка юрского периода", где динозавр прокусывает легковое авто. Однако в реальной жизни T. Rex в этом случае мог сам нанести себе серьезные увечья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Динозавр, Укус, Тираннозавр, Tyrannosaurus rex.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
02 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
03 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 1 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2020
Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2020
День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь