Тираннозавр был способен прокусить целый автомобиль: новое исследование (Фото)

Новости науки:Ученые оценили силу укуса тираннозавра.

Исследователи не прекращают спорить о том, какими возможностями обладал Tyrannosaurus rex - огромный двуногий хищный динозавр мелового периода. Одни эксперты считают, что "ящер" был активным охотником и мог гоняться за своей добычей, другие же полагают, что он питался падалью.

Ответить на этот и ряд других вопросов поможет новое исследование, опубликованное в журнале The Anatomical Record. Ученые детально проанализировали строение черепа динозавра и пришли к выводу: тираннозавр имел жесткий череп, похожий на тот, что можно встретить у современных крокодилов и гиен. Он отличался от "гибкого" черепа птиц и некоторых небольших рептилий.

Сначала ученые смоделировали движение черепных костей у попугая и геккона, после чего применили полученные результаты к костям Tyrannosaurus rex. Исследователи пришли к выводу, что кости динозавра не очень хорошо двигались во время укуса: это натолкнуло их на мысль, что у динозавра, скорее всего, не было развитых гибких суставов.

3D-реконструкция черепа T. rex, показывающая активность мышц

По оценкам исследователей, жесткости черепа динозавра хватало для того, чтобы иметь силу укуса более семи тонн. "Согласно нашей оценке, наибольшая сила укуса известных представителей вида T. rex составляла 64 тысячи ньютонов, что можно приравнять примерно к 7,1 тонны", - говорит руководитель команды исследователей Ян Кост (Ian Cost).

Это существенно выше тех показателей, которые можно встретить в более ранних оценках: некоторые ученые говорили о силе укуса Tyrannosaurus rex в четыре тонны.

Новые выводы позволяют заявлять, что тираннозавр мог с легкостью дробить кости, нанося жертве смертельные ранения одним укусом. "Сосредоточьте силу укуса в семь тонн на кончиках зубов во время укуса - и получите колоссальную пробивную способность. Ничего удивительного, что этот монстр мог прокусывать шкуру, мясо и кости", - говорит Марк Норелл (Mark Norell) из Американского музея естественной истории.

Можно сказать, тираннозавр кусал примерно в четыре раза сильнее, чем самый сильный современный крокодил. Ученые полагают, что этого могло хватить для гипотетического воплощения в жизнь знаменитой сцены из "Парка юрского периода", где динозавр прокусывает легковое авто. Однако в реальной жизни T. Rex в этом случае мог сам нанести себе серьезные увечья.