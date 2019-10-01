Эко-гель, который помогает предотвращать лесные пожары: новое изобретение

Новости науки:Ученые создали безвредный гель, который помогает огнезащитным составам дольше сохраняться на растительности.

Лесные пожары - важная часть многих экосистем. Но столетия, в течение которых люди борются с ними, вкупе с жаркой погодой приводят ко все более сильным возгораниям, потушить которые не удается месяцами. Здесь есть два решения: либо позволить лесам гореть в небольших масштабах, но регулярно, чтобы предотвратить дальнейшие более крупные события, либо разработать способ защиты растений от огня.

Второй вариант представляется наилучшим, так как от пожаров страдают не только лесные животные, но и люди, проживающие в деревнях и городах. Горение лесов также снижает количество посылаемого в атмосферу кислорода и увеличивает уровни углекислого газа, что способствует потеплению. Для борьбы с активными пожарами экстренные службы используют огнегасящие агенты, такие как гели, впитывающие воду и суперабсорбирующие полимеры, использующиеся, например, в подгузниках.

Сегодня в таких гелях наиболее активно применяют фосфат аммония и его производные. Однако составы на его основе теряют эффективность, как только испаряется захваченная ими вода. Такое часто происходит менее чем за час в обычных условиях лесных пожаров.

Чтобы повысить эффективность тушения пожаров и продлить время испарения воды из гелей, команда ученых из Стэнфордского университета создала гелеобразное вещество на основе целлюлозы. Оно остается на поверхности в течение долгого времени после нанесения, даже несмотря на дождь и ветер.

Созданный учеными материал был испытан на траве и кустарнике вида Adenostoma fasciculatum. Обнаружилось, что гель продолжает защищать растительность от действия огня даже после выпадения полутора сантиметров осадков, тогда как используемые сегодня вещества смываются с листьев практически полностью. Разработанный гель содержит только нетоксичные вещества, которые не опасны ни для растений, ни для животных и людей.