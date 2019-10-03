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И китов можно взвесить: ученые нашли способ измерения массы самых больших морских обитателей

И китов можно взвесить: ученые нашли способ измерения массы самых больших морских обитателей
11:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Биологи научились взвешивать гладких китов по фотографиям.

Группа биологов представила систему определения массы китов по фотографиям, сделанным с беспилотников с близкого расстояния. Описание работы системы опубликовано в журнале Methods in Ecology and Evolution.

Вес и масса тела является одним из ключевых параметров для изучения животного. Оно позволяет рассчитать обмен веществ, количество необходимой пищи и экологическое состояние региона. Массу некоторых животных оценить очень сложно. Например массу гладких китов можно измерить, в основном, на мертвых китах, которые запутались в рыболовных сетях или выбросившихся на берег.

При этом такой метод не позволяет измерить динамику изменения массы, а в большинстве стран он считается неэтичным. Кроме того, скорее всего ученым будут попадаться в этой категории только киты определенного возраста или состояния здоровья, не релевантной по отношению к остальным животным.

Группа ученых из Австралии, США, Дании и Аргентины во главе с Фредриком Кристиансеном из Орхусского университета предложили оценивать массу китов с помощью фотографий и исторических данных.

Систему ученые протестировали на группе южных гладких китов Eubalaena australi из 48 детенышей, 7 подростков и 31 кормящей самки. Съемки производились на квадрокоптер DJI Inspire 1 Pro, который летал над китами на высоте 20-40 метров.

В результате ученые получили фотографии боков и спины кита, измерили по ним длину, ширину и высоту. После этого биологи выстроили 3D-модель кита и оценили его объем, пересчитав его в массу.

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В среднем масса южных гладких китов колебалась от 1 т у детенышей до 42 т у кормящих самок. Сейчас ученые собираются провести еще несколько подобных исследований, чтобы удостовериться в работоспособности такого метода.

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Наука, Кит, Взвешивание, Биология, Масса, Гладкий кит.
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