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Пятница, 04.10.2019
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Спутник Сатурна: на Энцеладе обнаружены органические соединения

Спутник Сатурна: на Энцеладе обнаружены органические соединения
12:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученым также удалось выяснить механизм возникновения "кирпичиков жизни".

Энцелад и Европа - два небесных тела в Солнечной системе, кроме Земли, для которых доказано существование водного океана. Однако эти водоемы остаются малоизученными вследствие того, что покрыты толстым слоем льда. Помогает исследовать состав внеземных океанов тот факт, что они проявляют вулканическую активность и нередко ледяную корку на спутниках планет-гигантов пробивает струя жидкости. Состав этих струй и исследуют ученые, чтобы узнать, может ли существовать жизнь в глубине таких водоемов.

Ранее ученые уже исследовали состав воды, выброшенной в атмосферу из-под поверхности Энцелада. Тогда они измерили показатель кислотности среды, который оказался равен 12. Это соответствует щелочной среде, существовать в которой не может практически ни одна из известных человечеству бактерий. Однако такая вода не мешает существованию органических молекул, которые могут затем образовывать соли аминокислот и даже некоторые белки.

На поиск именно таких молекул нацелились ученые из Свободного университета Берлина. Они использовали массив данных NASA, полученный в ходе миссии "Кассини". При помощи спектрометрических данных исследователи выяснили, что в воде присутствовали катионы диметиламмония, ароматические соединения, продукт диссоциации этилового спирта и еще множество разных органических молекул. Все они имеют небольшой размер, но дальнейшие химические превращения в такой среде могут привести к появлению аминокислот и более сложных структур.

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Ученые предположили, что эти вещества образовались вблизи гидротермальных источников на дне океана Энцелада, а затем поднялись с течением на поверхность и, наконец, были выброшены струей воды одного из гейзеров.

Новые находки дополняют открытие, сделанное группой ученых в прошлом году. Они нашли большие нерастворимые сложные органические молекулы, плавающие на поверхности океана Энцелада. Исследователи из Свободного университета Берлина углубилась в эту работу, чтобы найти растворенные в океане вещества, необходимые для гидротермальных процессов, во время которых образуются аминокислоты.

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Сатурн, Спутник, Космос, Планеты, Спутник Сатурна, Энцелада.
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