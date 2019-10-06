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"Космический мусор": может ли метеорит стать причиной пожара

"Космический мусор": может ли метеорит стать причиной пожара
06:37 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые объяснили, может ли упавший метеорит стать причиной возгорания.

Практически каждый год на поверхность нашей планеты падают десятки космических тел — метеоритов. В 2013 году один из них упал в Челябинске, в результате чего были повреждены здания и ранено несколько людей. Недавно нечто похожее на метеорит увидели жители острова Чилоэ, расположенного в южной части американского штата Чили. Почти сразу же после наблюдения светящегося объекта на небе, на территории расположенного на острове города Далкауэ были обнаружены сожженные огнем участки земли. Местные жители решили, что причиной пожаров стал упавший метеорит. Но действительно ли светящимся объектом был метеорит и вообще, могут ли падающие на нашу планету космические объекты стать причиной возгорания?

Метеориты представляют собой космические тела, которые миллиарды лет летают в космическом пространстве и в конечном итоге падают на поверхность крупных планет. Сами по себе они являются холодными объектами, состоящими из материалов, которые есть на Земле. В частности, в их состав входят железо, никель, магний, сера и другие распространенные на нашей планете химические элементы. Яркий свет метеоритов возникает во время их торможения в атмосфере планеты — объект трется о частицы атмосферы и возгорается.

В Чили упал метеорит

По мнению астрофизика по имени Хосе Маса, если причиной пожаров в Чили действительно было упавшее из космоса тело, то им явно не был метеорит. Он объяснил это тем, что во время полетов в безвоздушном пространстве на протяжении миллиардов лет маленькие космические объекты сильно охлаждаются, поэтому при трении об атмосферу Земли они едва ли могут нагреться до высоких температур.

Предположение чилийского астрофизика было проверено геологами из горнодобывающей службы Sernageomin. Они опросили людей, живущих недалеко от мест возникновения пожаров — ни один из них не видел момента падения метеорита и не слышал какого-либо шума. Некоторые источники уверяют, что метеорит распался на несколько частей и на местах пожаров были найдены около семи обломков. Только вот ни фотографий, ни видео с этими обломками в интернете нет.

Опасность космического мусора

Таким образом, ученые с уверенностью исключили виновность метеорита в пожарах. Однако, они не отрицают вероятности того, что причиной возгорания стал упавший на землю космический мусор. В отличие от метеоритов, эти объекты вполне могли нагреться до температур, способных поджечь растения. Однако, это предположение требует доказательств — геологи уже взяли образцы почвы и намерены тщательно их изучить. Если теория о космическом мусоре подтвердится, ученым придется выяснить причину его падения. Впрочем, в этом не будет ничего удивительного, потому что на данный момент на орбите нашей планеты можно найти тысячи обломков вышедших из строя спутников.

Самые известные метеориты на Земле (Фото)

Некоторые издания называют упавшее в Чили космическое тело неопознанным летающим объектом. Если уж на то пошло, не будет лишним упомянуть недавнюю новость о том, что Военно-морские силы США подтвердили, что им несколько раз доводилось видеть так называемые «неопознанные воздушные явления». Узнать, что зафиксировали установленные на военные истребители камеры, до сих пор не удалось. Может быть, солдаты встретились с инопланетянами?

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Все по теме:

Пожар, Космос, Ученые, Метеорит, Космический мусор, Огонь.
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