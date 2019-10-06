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Причины исчезновения цивилизации Майя

Причины исчезновения цивилизации Майя
06:44 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Раскрыта тайна исчезновения цивилизации Майя.

По меркам Вселенной, человеческая цивилизация существует совсем недолго. Однако за это время на Земле произошло множество событий. Целые народы появлялись и исчезали с лица нашей планеты. И если большинство пали жертвами эпидемий и завоеваний, одна из самых ярких цивилизаций в истории нашего вида — Майя пропала без следа таинственным образом. Исчезновение Майя является одной из самых интригующих загадок в истории. Но в последнее время появились различные теории, которые, кажется, способны объяснить что же на самом деле произошло с жителями полуострова Юкатан.

Развитые цивилизации прошлого

До того, как испанские конкистадоры открыли Латинскую Америку, этот континент населяло множество народов. Наиболее развитыми были три цивилизации — Майя, Ацтеки и Инки. При этом цивилизация Майя была не только самой развитой из них, но и самой многочисленной. Это была цивилизация, которая выделялась своей способностью адаптироваться и использовать преимущества окружающих ее ресурсов. Архитектурные драгоценности, такие как город Чичен-Ица, вновь открытый в конце 19-го века, вызывает множество вопросов об этом народе, среди которых особняком стоит главный: почему исчезла культура Майя?

В попытках найти ответ на одну из величайших загадок в истории, многие ученые, археологи и историки вели ожесточенные дебаты между собой. Тем не менее, вот некоторые факты, способные пролить свет на историю древней цивилизации: расцвет культуры Майя пришелся примерно на III—IX вв., когда в государство входили территории сегодняшней Гвагсмазы — часть Мексики. Длился этот классический период примерно с 250 г. н.э. до 900 г. н.э. Однако рост цивилизации в конечном итоге привел к ее упадку в шестнадцатом веке. Так, Чичен-Ица, один из величайших бастионов Майя, был заброшен около 1200 года.

Исключив конспирологические и мистические истории об исчезновении Майя, можно сделать вывод о том, что гибель этой древней культуры происходила в течение длительного периода времени и была вызвана совокупностью разных факторов, которые и привели цивилизацию к краху.

Причины гибели майя

Недавние исследования, среди которых особенно выделяются работы, опубликованные североамериканскими и швейцарскими учеными в журнале Science, согласны с тем, что одним из ключевых факторов, которые ускорили падение Майя, были серии продолжительных засух. Засухи происходили в 810 и 860 годах и длились около десяти лет каждая. Отложения в бассейне Кариако (Венесуэла) фиксируют влажные и сухие сезоны прошлого и подтверждают экологическую катастрофу, которая вывела из строя сложные системы каналов и заповедников, построенных Майя.

К засухам специалисты добавляют способность Майя менять экосистему, в которой они жили, для собственной выгоды. Если не контролировать изменения окружающей среды, действия человека могут привести к обезлесению, которое усугубит последствия засухи. В итоге жители пострадавших регионов начнут мигрировать в крупные города и другие районы, чтобы укрыться от возникших проблем с питанием и питьевой водой. Эти перемещения населения повлекут за собой третий элемент: внутренние войны и конфликты.

Исследователи полагают, что Майя пережили бы многочисленные периоды войн, развязанных ради расширения территории. Однако нехватка ресурсов и необходимого пространства для жителей крупных городов привели к череде столкновений, которые уничтожили население, разрушили окружающую среду и дестабилизировали системы государственного управления, а также само общество. В результате, череда событий, сопровождающихся засухой, обезлесением и войнами привела к закату одну из наиболее развитых цивилизаций древности.

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Факты, Ученые, Майя, Причины, Цивилизация, Юкатан.
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