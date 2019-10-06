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X-57 Maxwell: NASA настроена на испытания электрического самолета

X-57 Maxwell: NASA настроена на испытания электрического самолета
21:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:В Летно-исследовательский центр имени Армстронга доставили для испытаний первый в мире полностью электрический самолет.

Впервые это транспортное средство было представлено 17 июня 2016 года на ежегодном форуме Американского института аэронавтики и астронавтики в Вашингтоне. Первая его модификация была изготовлена на базе итальянского двухмоторника Tecnam P2006T и была гибридной. Это высокоплан длиной 8,7 метра с размахом крыльев в 11,4 метра. Tecnam P2006T имеет два мотора мощностью по 100 лошадиных сил, которые позволяют ему развивать крейсерскую скорость в 250 км/ч и пролетать более тысячи километров с полным баком.

Изготовленный NASA самолет отличается измененной конструкцией фюзеляжа и крыльев, а также силовой установкой. Вдоль обеих крыльев на нем установлены 14 пропеллерных двигателей, 12 из которых питаются от электрических аккумуляторов. Последние занимают более 70% объема всего самолета. Два больших двигателя первой модели остались бензиновыми для набора скорости перед взлетом.

Вторая модификация X-57, которая была недавно доставлена в центр NASA, отличается полной заменой всех двигателей электрическим. Эта версия позволяет начать проведение наземных испытаний самолета, за которыми последуют испытания систем рулевого управления и в итоге летные испытания.

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Но NASA не останавливается на этой модели. По заявлению представителей агентства, уже идут полным ходом испытания третьей и четвертой модификаций X-57. Недавно были успешно завершены нагрузочные испытания нового крыла с высоким соотношением сторон в лаборатории полетных нагрузок Летно-исследовательского центра имени Армстронга. После завершения испытаний это крыло пройдет проверку соответствия параметрам фюзеляжа, чтобы можно было легко и плавно перейти от второй модификации к третьей и четвертой.

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Самолет X-57, по задумке NASA, должен стать своего рода примером для производителей в изготовлении электрических воздушных судов. Агентство планирует поделиться конструкцией самолета со всеми желающими компаниями, чтобы ускорить прогресс в этой области самолетостроения. Также X-57 должен стать моделью для разработки законов, регулирующих мощность и другие параметры частных и коммерческих электрических воздушных судов.

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НАСА, Самолет, Электрический самолет, X–57, X-57 Maxwell.
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