NASA планирует перевести производство скафандров на аутсорс

Новости науки:NASA переведет производство и тестирование скафандров на аутсорс.

NASA создала официальный запрос к промышленности в сфере производства космических скафандров. Агентство надеется собрать информацию для определения дальнейшего пути получения скафандров из внешних предприятий. В течение нескольких лет NASA планирует перевести производство и тестирование скафандров на аутсорс.

Зачем нужен новый интерфейс?

Кроме того, NASA ищет новый разъем для инструментов и других аппаратных частей для использования со скафандрами. Соединение должно использоваться для работы вне космического корабля, а также для аппаратов, которые будут транспортировать скафандры.

Какие еще планы у NASA?

Еще интересно, что NASA также хочет получить от компаний информацию о возможности коммерциализации скафандров и космических ботинок и как сделать их доступными клиентам вне космического агентства.