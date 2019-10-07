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NASA планирует перевести производство скафандров на аутсорс

NASA планирует перевести производство скафандров на аутсорс
05:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости науки:NASA переведет производство и тестирование скафандров на аутсорс.

NASA создала официальный запрос к промышленности в сфере производства космических скафандров. Агентство надеется собрать информацию для определения дальнейшего пути получения скафандров из внешних предприятий. В течение нескольких лет NASA планирует перевести производство и тестирование скафандров на аутсорс.

Зачем нужен новый интерфейс?

Кроме того, NASA ищет новый разъем для инструментов и других аппаратных частей для использования со скафандрами. Соединение должно использоваться для работы вне космического корабля, а также для аппаратов, которые будут транспортировать скафандры.

Какие еще планы у NASA?

Еще интересно, что NASA также хочет получить от компаний информацию о возможности коммерциализации скафандров и космических ботинок и как сделать их доступными клиентам вне космического агентства.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Скафандр.
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