Астронавты США провели "лунную прогулку" за пределами МКС

Новости науки:Астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган провели семь часов за пределами МКС.

Двое астронавтов НАСА провели семичасовую "лунную прогулку" за пределами Международной космической станции.

Об этом со ссылкой на заявление НАСА сообщает Xinhua.

Отмечается, что за пределами космического аппарата астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган находились более семи часов. За это время они установили аккумуляторы, которые улучшат систему обеспечения станции энергией.

“Аккумуляторы сохраняют энергию, производимую солнечными батареями станции, и удовлетворяют энергопотребности МКС, когда на нее не падают солнечные лучи”, - говорится в материале.

Кроме этого астронавты выполнили некоторые другие задачи, в частности отсоединили дополнительные никель-гидрогенные батареи, что было предварительно запланировано только на 11 октября.

Напомним: в течение следующих трех месяцев астронавты на борту МКС проведут еще девять сложных “лунных прогулок”, что станет рекордно длинной последовательностью работы людей в космосе с самого начала работы станции в 2011 году.