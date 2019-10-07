Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
Астронавты США провели "лунную прогулку" за пределами МКС
Астронавты США провели "лунную прогулку" за пределами МКС

Астронавты США провели "лунную прогулку" за пределами МКС

Астронавты США провели "лунную прогулку" за пределами МКС
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости науки:Астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган провели семь часов за пределами МКС.

Двое астронавтов НАСА провели семичасовую "лунную прогулку" за пределами Международной космической станции.

Об этом со ссылкой на заявление НАСА сообщает Xinhua.

Отмечается, что за пределами космического аппарата астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган находились более семи часов. За это время они установили аккумуляторы, которые улучшат систему обеспечения станции энергией.

“Аккумуляторы сохраняют энергию, производимую солнечными батареями станции, и удовлетворяют энергопотребности МКС, когда на нее не падают солнечные лучи”, - говорится в материале.

Кроме этого астронавты выполнили некоторые другие задачи, в частности отсоединили дополнительные никель-гидрогенные батареи, что было предварительно запланировано только на 11 октября.

Напомним: в течение следующих трех месяцев астронавты на борту МКС проведут еще девять сложных “лунных прогулок”, что станет рекордно длинной последовательностью работы людей в космосе с самого начала работы станции в 2011 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, МКС, Космонавт, Астронавт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
03 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Кабмин: Развитие образования является важнейшим направлением работы правительства
05 Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харькове лимузин застрял в грязи (Видео)
В Харькове лимузин застрял в грязи (Видео)
В США бастуют сотрудники General Motors
В США бастуют сотрудники General Motors
Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)
Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь