Опубликован снимок "паутины Вселенной": скопление галактик связано газовыми нитями (Фото, Видео)

Новости науки:Ученые получили снимок, который объясняет связь между галактиками.

Команда ученых, работающих на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории, впервые запечатлела таинственную "космическую паутину", которая связывает галактики, расположенные на большом расстоянии друг от друга в созвездии Водолея.

Мысль о существовании космической сети галактик - центральная идея в современных теориях о том, как галактики образовывались после Большого взрыва, но до сих пор доказательства этого были по большей части косвенными.

В своем исследовании астрономы изучали далекое галактическое скопление SSA22. Так, они обнаружили отдельные светящиеся нити межгалактического газа, охватывающего молодые галактики в формирующемся скоплении. Расчет показали, что 60% водорода, образовавшегося после Большого взрыва, распределилось в виде длинных нитей, протянутых через пространство космической сети, между кластерами. Кроме того, ученые получили снимок этой "космической паутины".

"Такие наблюдения самых слабых или самых больших структур во Вселенной могут стать ключом к пониманию того, как наша Вселенная эволюционировала во времени, как галактики растут и созревают и как изменяющаяся среда вокруг них создала то, что мы видим вокруг", - рассказала Эрика Хамден, астрофизик из Университета Аризоны.

Согласно результатам исследования, газообразный водород, образовавшийся после Большого взрыва, сколлапсировал в нити, вытянутые через пространство. В тех областях, где нити пересекались или группировались, образовались галактики. Затем нити продолжили подпитывать рост галактик путем подачи постоянного потока газа.

Таким образом, эти "перекрестки нитей" стали домом для активных галактических центров, содержащих сверхмассивные черные дыры и "звездные" галактики.

"Это свидетельствует о том, что газ, падающий вдоль нитей под действием силы тяжести, запускает образование звезд в галактиках, придавая Вселенной структуру, которую мы наблюдаем сегодня. <…> Мы смогли показать, что эти нити чрезвычайно длинные и выходят за пределы нашего поля зрения. Это подтверждает идею о том, что эти нити, на самом деле, подпитывают активность галактик внутри паутины", - добавила Хидеки Умехата из японского научно-исследовательского института RIKEN.