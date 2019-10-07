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Неожиданно: когда утренняя зарядка может навредить

Неожиданно: когда утренняя зарядка может навредить
15:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки:Что ж, как говорится, делайте любое дело с умом и без фанатизма!

Еще с раннего детства нас нас всех приучали к мысли, что утренняя зарядка крайне полезна для организма человека.

Но недавние исследования ученых показали, что правда не настолько однозначна в этом обыденном казалось деле.

Ученые эксперты ни в коем случае не утверждают, что легкая разминка или гимнастика суставов по утрам с целью раскачать кровь на целый день - вредна. Наоборот, такая активность - залог продуктивного дня!

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Опасность кроется в том случае, если с самого утра вы переусердствуете со слишком сложными физическими упражнениями. Если нагрузить организм еще слишком медленного организма лишней активностью, то организм не успеет среагировать и через это начнет интенсивно вырабатывать гормон кортизол. Гормон кортизол является важным фактором, который снижает тестостерон, вызывает дряхлость мышц и провоцирует рост жировых тканей.

Так что, если вы проснулись с утра и тут же, через 5 минут решили активно побегать или сделать физические упражнения с утяжелением - наоборот, рискуете получить ожирение и подпортить настроение на целый день.

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Здоровье, Утренняя зарядка, Вредные свойства.
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