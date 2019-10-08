В центре нашей Галактики когда-то произошел мощный взрыв, и он может повториться

Новости науки:3,5 миллиона лет назад активный центр Млечного Пути пережил мощную вспышку.

Расположенная в ядре Млечного Пути сверхмассивная черная дыра поглощает огромные количества материи, заставляя ее излучать в широком диапазоне волн и делая центр Галактики активным. Сегодня он выглядит далеко не таким беспокойным, как активные центры многих других крупных галактик. Однако около 3,5 миллиона лет назад и у нас произошел мощнейший взрыв, выбросивший вспышки огромной силы.

Если взглянуть на Млечный Путь с ребра, то два конуса излучения уходили вверх и вниз от него с такой интенсивностью, что их влияние ощутили облака Магелланова потока на расстоянии 200 тысяч световых лет. Процесс развивался стремительно и занял не более 300 тысяч лет. Однако следы его воздействия заметны до сих пор - в виде характерных полос ультрафиолетового излучения, сохранившегося в Магеллановом потоке.

Прежде уже было предположено, что это свечение связано с пока не известной вспышкой. Теперь же Джосс Блэнд-Хоуторн (Joss Bland-Hawthorn) и его коллеги из астрофизического центра Astro 3D в Австралии смогли точнее локализовать источник и определить время события. Об этом они сообщают в статье, готовящейся к публикации в Astrophysical Journal и представленной в открытом доступе в виде препринта.

"Эти результаты резко меняют наши представления о Млечном Пути, - говорит профессор Блэнд-Хоуторн. - Мы всегда считали свою Галактику сравнительно спокойной, с не таким уж ярким центром. Новые же результаты открывают возможности для совершенно иных интерпретаций".

Возможно, прежде центр Млечного Пути был не менее активен, чем центры других больших галактик, видимые как мощнейшие квазары. И возможно, что это время еще не ушло окончательно. В масштабах времен жизни звезд и галактик 3,5 миллиона лет, прошедшие со времени вспышки, не более чем мгновение. Отдельные повторения таких событий могут происходить и сегодня, и в будущем.