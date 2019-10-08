Больше спутников, чем у Юпитера: обнаружено 20 новых лун у Сатурна

Новости науки:Астрономам удалось обнаружить 20 новых лун у Сатурна, что делает планету рекордсменом.

До сегодняшнего дня абсолютный рекорд по количеству спутников принадлежал Юпитеру, у которого 79 лун. В то же время считалось, что вокруг Сатурна вращалось 62 небесных тела. Таким образом, с обнаружением 20 новых спутников шестая планета Солнечной системы стала счастливым обладателем целых 82 лун.

Каждое небесное тело имеет около пяти километров в диаметре. Семнадцать из них вращаются вокруг планеты в обратном направлении: это означает, что их движение противоположно вращению планеты вокруг своей оси. Остальные три луны вращаются в том же направлении, что и Сатурн. Две из трех лун, вращающихся в прямом направлении, находятся очень близко к планете, и период их обращения составляет около двух лет. Период обращения отдаленных лун превышает три года.

Изучение орбит этих спутников, по словам ученых, может помочь выяснить их происхождение, а также получить информацию о происхождении Сатурна. Внешние спутники шестой планеты оказались сгруппированы в три различных скопления с точки зрения наклонений углов, под которыми они обращаются вокруг планеты.

Две из недавно открытых лун вписываются в группу внешних с наклоном около 46 градусов. Она называется группой инуитов, поскольку луны имеют названия божеств из инуитской мифологии. Эти небесные тела, возможно, когда-то составляли большую луну, которая была разбита на части в далеком прошлом.

Кроме того, луны, вращающиеся противоположно движению Сатурна, имеют наклонения, похожие на другие ранее открытые спутники Сатурна, что указывает на то, что они также, вероятно, являются фрагментами некогда более крупного родительского спутника, который был разбит на части. Эти небесные тела относятся к скандинавской группе. Одна из недавно открытых лун этой группы оказалась самой дальней из известных небесных тел, вращающихся вокруг Сатурна.