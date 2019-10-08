Кратер Гейла на Марсе был соленым озером: почему он высох

Новости науки:Ученые проанализировали данные Curiosity и обнаружили породы, обогащенные минеральными солями.

Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла - 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity. Потоки воды, должно быть, оплетали стены кратера, устремляясь к его основанию. Но со временем эти водные пути переполняются, а затем высыхают. Этот цикл, вероятно, повторялся множество раз на протяжении миллионов лет. И исследователям NASA удалось выяснить, когда кратер Гейла был соленым озером и почему он вдруг высох.

Авторы анализировали породы, обогащенные минеральными солями, которые обнаружил марсоход. Они пришли к выводу, что содержащиеся в них вещества - это свидетельства существования неглубоких соленых прудов на Марсе. Отложения служат в качестве водяного знака, созданного климатическими колебаниями: изначально поверхность Красной планеты была более влажной, а затем превратилась в пустыню.

Кратер Гейла - древний остаток мощного удара небесного тела. Отложения, приносимые водой и ветром, в конце концов слой за слоем заполнили дно кратера. После того как осадок затвердел, ветер вырезал слои породы, и тогда образовалась гора Шарп, на которую сегодня поднимается Curiosity. На ее склонах марсоход исследует слои отложений, каждый из которых показывает свою эпоху марсианской истории и содержит знания об окружающей среде того времени.

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году. Основываясь на более ранних измерениях, команда предполагала, что в этом районе часто была смена периодов высыхания и накопления жидкости. Анализ солей в отложениях показал, что большая часть из них была хорошо растворима в воде. То есть при высыхании лишь небольшая часть соединений выпадала в осадок, а вода превращалась в насыщенный соляной раствор.

Исследователи предположили, что Остров Саттон, возможно, напоминал соленые озера на плато Альтиплано в Южной Америке. Ручьи и реки, стекающие с горных хребтов на это засушливое высокогорное плато, образуют закрытые бассейны, похожие на древний марсианский кратер Гейла. Озера на Альтиплано находятся под сильным влиянием климата точно так же, как и Гейл.