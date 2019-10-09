Быки с отредактированным геномом: результаты генетического исследования

Новости науки:Генетики не нашли лишних мутаций у потомства быков с отредактированным геномом.

Генетики из Калифорнийского университета проанализировали геном потомства первого в мире быка с отредактированной ДНК и не обнаружили в нем лишних мутаций, которые могли возникнуть в результате нецелевого редактирования. Описание исследования опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

Эксперимент по генному редактированию быков был начат в США в 2015 году. Нескольким животным тогда ввели мутацию POLLED, которая связана с отсутствием рогов и встречается в дикой природе.

Введение фермента TALEN с помощью CRISPR должно было лишить животных рогов и сделать их как более безопасными в сельском хозяйстве, так и избежать болезненной для животных процедуры удаления рогов.

После редактирования ядра клеток быков перенесли в яйцеклетки коров методом репродуктивного клонирования — в результате родились пять быков с отредактированным геномом и одна корова.

Теперь исследователи изучили потомства и сравнили его с ДНК нескольких быков, не прошедших редактирование, но принадлежащих к той же породе. У всех быков не было рогов — а в из крови ученые не обнаружили нецелевого воздействия фермента TALEN.

Ученые полагают, что результаты исследования позволят смягчить нормы проверки, которой сейчас подвергаются генетически модифицированные животные в США.