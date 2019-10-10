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Британская компания Virgin Orbit готовит запуск космического корабля на Марс

Британская компания Virgin Orbit готовит запуск космического корабля на Марс
11:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:В случае успеха эти миссии могут стать первыми чисто коммерческими поездками на Марс.

Компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit анонсировала запуск своего первого космического корабля на Марс. Об этом сообщает The Verge.

"Virgin Orbit имеет большие планы отправить небольшой космический корабль на Марс не позднее 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты Virgin Orbit вместе с польской компанией SatRevolution и несколькими университетами планируют разработать до трех роботизированных миссий на Красную планету в ближайшее десятилетие.

До сих пор только четыре организации под руководством правительства успешно попали на Красную планету.

В Virgin не планируют отправлять на Марс людей. Их цель - отправить туда небольшой спутник. Будущая ракета-носитель LauncherOne должна будет доставить 50-килограммовый спутник для исследований глубокого космоса.

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"Мы можем сделать некоторые вещи, которые довольно интересны для таких мест, как Луна и Марс, а также спутники Марса и Венеры, и, возможно, пара объектов в поясе астероидов", - заявил вице-президент по спецпроектам на Virgin Orbit Уилл Померанц.

Как сообщалось, основатель американской компании SpaceX Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Согласно плану, представленному в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс уже в 2025-м. В то же время эксперты американского космического агентства NASA считают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

Первый запуск аппарата SpaceX Starship планируется осуществить в 2022 году.

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Космос, Марс, Наука, Космический корабль, Поездка на Марс, Запуск космического корабля.
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