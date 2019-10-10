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Обнаружены молекулы, благодаря которым, микроорганизмы на Земле обрели жизнь

Обнаружены молекулы, благодаря которым, микроорганизмы на Земле обрели жизнь
13:30 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Обнаружена молекула, которая, дала начало жизни на Земле.

Научными исследователями обнаружены молекулы, благодаря которым, первые микроорганизмы на Земле обрели жизнь. Учёные считают, что именно циклофосфолипиды стали тем толчком, который спровоцировал развитие эволюционного процесса.

Обнаружена молекула, которая по мнению учёных, дала начало жизни на Земле

Широкомасштабное исследование проведено учёными-химиками из Италии предполагает, что молекулы-циклофосфолипиды стали именно теми компонентами, которые были необходимы для зарождения первичных клеток. В дальнейшем произошло формирование везикул, отвечающих за процесс эволюции.

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Автор исследования Раманараянан Кришнамурти предполагает, что главной особенностью везикул стала способность захватывания большого количества данных молекул, благодаря специальным полостям, которые в дальнейшем сформировались в РНК и белки, необходимые для зарождения жизни.

Проведённые ранее опыты по синтезированию данных молекул не принесли желаемого результата.

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Последнее исследование позволило выявить удивительную стабильность везикул, созданных при помощи циклофосфолипидов.

Дальнейшие исследования учёных будут направлены на изучение совместимости циклофосфолипидных везикул, для выявления совместимости с иными процессами, способствующих эволюции.

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Все по теме:

Развитие, Ученые, Наука, Молекула, Микроорганизм, Жизнь на Земле, Циклофосфолипиды.
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