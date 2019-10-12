Необъяснимо, но факт: подборка самых загадочных феноменов в природе (Фото)

1 Коровий компас Это звучит странно, но Google Earth позволила установить, что коровы всегда поворачиваются головой строго на юг или север, когда едят или пьют. Справедливо это для всех животных в любом уголке мира. Почему все это происходит именно так – никто объяснить не может.

2 Алкалоиды в растениях О том, что алкалоиды содержатся в растениях, людям известно давно. Первым выделенным из растений таким веществом был морфин. Произошло это в 1804 году. Эти вещества имеют широчайшее применение в медицине и сельском хозяйстве. Удивительно, что ученые до сих пор не понимают, зачем они на самом деле в растениях. На сегодняшний день найдено более 7 тысяч видов подобных веществ.

3 Биологическое разнообразие В экваториальном климате самое богатое биологическое разнообразие. И речь идет не только о животных и растениях, но и о микроорганизмах, в первую очередь вирусах. До сих пор ученые бьются над этой загадкой, пытаясь понять, почему именно на экваторе присутствует больше всего видов живых организмов. Теорий много. Доказанной и полностью обоснованной – нет ни одной.

4 Аргентинские муравьи Единственный вид после человека, который самостоятельно (в том числе без "помощи" самого человека) смог заселить три континента нашей планеты. Известно, что муравьи появились в Южной Америке и впоследствии заселили Европу и Азию. Как именно это произошло – никто не знает. Любопытно и то, что генетический код насекомых не изменился после переселения.

5 Парадокс большинства Теория эволюции стройна и прекрасна. За исключением пары изъянов, таких как фитопланктон. Все дело в том, что этих мельчайших организмов на Земле слишком много. Настолько много, что по теории эволюции, они не должны были выжить на нашей планете.

6 Воздух долой Наличие кислорода всегда считалось одним из важнейших факторов для появления жизни на планете. В рамках накопленных знаний ученые вынуждены признать, что данный газ слишком универсален для появления жизни. Безусловно, на других планетах могут быть иные условиях. Но как насчет Земли? В свое время сенсацией стало обнаружение микроорганизмов, не нуждающихся в кислороде. Не так давно был найден новый вид беспозвоночных люциферов - животных, которые также не нуждаются в кислороде. Как они эволюционировали – все еще загадка.