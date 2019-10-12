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Необъяснимо, но факт: подборка самых загадочных феноменов в природе (Фото)

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Необъяснимо, но факт: подборка самых загадочных феноменов в природе (Фото)
10:00 Сегодня Телеграф mistika.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости науки:В мире все еще существует огромное количество загадок и секретов, которые ставят в тупик всех ученых. В этой подборке - самые удивительные загадки природы.

  • 1

    Коровий компас

    Это звучит странно, но Google Earth позволила установить, что коровы всегда поворачиваются головой строго на юг или север, когда едят или пьют. Справедливо это для всех животных в любом уголке мира. Почему все это происходит именно так – никто объяснить не может.

  • 2

    Алкалоиды в растениях

    О том, что алкалоиды содержатся в растениях, людям известно давно. Первым выделенным из растений таким веществом был морфин. Произошло это в 1804 году. Эти вещества имеют широчайшее применение в медицине и сельском хозяйстве. Удивительно, что ученые до сих пор не понимают, зачем они на самом деле в растениях. На сегодняшний день найдено более 7 тысяч видов подобных веществ.

  • 3

    Биологическое разнообразие

    В экваториальном климате самое богатое биологическое разнообразие. И речь идет не только о животных и растениях, но и о микроорганизмах, в первую очередь вирусах. До сих пор ученые бьются над этой загадкой, пытаясь понять, почему именно на экваторе присутствует больше всего видов живых организмов. Теорий много. Доказанной и полностью обоснованной – нет ни одной. 

  • 4

    Аргентинские муравьи

    Единственный вид после человека, который самостоятельно (в том числе без "помощи" самого человека) смог заселить три континента нашей планеты. Известно, что муравьи появились в Южной Америке и впоследствии заселили Европу и Азию. Как именно это произошло – никто не знает. Любопытно и то, что генетический код насекомых не изменился после переселения.

  • 5

    Парадокс большинства 

    Теория эволюции стройна и прекрасна. За исключением пары изъянов, таких как фитопланктон. Все дело в том, что этих мельчайших организмов на Земле слишком много. Настолько много, что по теории эволюции, они не должны были выжить на нашей планете.

  • 6

    Воздух долой

    Наличие кислорода всегда считалось одним из важнейших факторов для появления жизни на планете. В рамках накопленных знаний ученые вынуждены признать, что данный газ слишком универсален для появления жизни. Безусловно, на других планетах могут быть иные условиях. Но как насчет Земли? В свое время сенсацией стало обнаружение микроорганизмов, не нуждающихся в кислороде. Не так давно был найден новый вид беспозвоночных люциферов - животных, которые также не нуждаются в кислороде. Как они эволюционировали – все еще загадка.

  • 7

    Где ваши корни

    Загадка, от которой сошло с ума не одно поколение ученых. Касается она все той же теории эволюции, которая уже и так трещит по швам и нуждается в основательной доработке. Дело в том, что очень многие виды на земле не имеют каких-либо предков, во всяком случае, ученые не могут их найти. Касается это как животных, так и растений.

Невероятные места на нашей планете, где красками правит мир

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Факты, Наука, Природа, Необъяснимо, Загадки природы, Необъяснимые факты.
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