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Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это

Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
15:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Группа английских ученых выяснила, что у рыб и людей похожие реакции на боль.

Исследование, проведенное доктором Линн Снеддон, экспертом в области биологии животных, показало, что у рыб могут проявляться такие симптомы, как гипервентиляция и долговременные изменения в поведении после болезненного переживания.

Ученые рассмотрели около 100 исследований боли у рыб, чтобы прийти к выводу, что они чувствуют боль сравнимо с млекопитающими.

Боль рыбы – спорный вопрос,  ведь многие ученые утверждают, что нервная система этих животных не достаточно сложна, чтобы воспринимать боль осмысленным образом.

Рыбы способны менять свое поведение, прекращать кормление, у них может снижаться активность. "Когда субъект подвержен потенциально болезненному явлению, рыбы проявляют изменения в поведении, такие как приостановка кормления и снижение активности, которые предотвращаются, когда предоставляется обезболивающее лекарство", - поясняет биолог Линн Снеддон.

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Биолог считает, что это исследование может повлиять на способы, которыми сейчас вылавливают животных. 

"Если бы у рыб не было системы боли, они бы просто повредили себя", – подытожила исследователь.

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Исследование, Боль, Ученые, Наука, Рыбы.
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