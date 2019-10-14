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Марс похож на Землю без воды: Высохшая речная долина Nirgal Vallis (Видео)

Марс похож на Землю без воды: Высохшая речная долина Nirgal Vallis (Видео)
12:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости науки:В Сети появилось новое изображение Nirgal Vallis, одной из самых длинных высохших речных систем на Марсе, длиной почти 700 км.

Сейчас можно сказать, что там были вулканы, океаны и реки, но вулканы больше не дымятся, а вода исчезла.

Она находится ближе к югу от экватора, в регионе, который был образован не только водой, протекающей по древней поверхности, но и ударными кратерами.

Спутниковые снимки показывают область, покрытую всеми размерами ударных кратеров, а реки и кратеры работали вместе, чтобы сформировать поверхность Марса. Исследователи считают, что вода из Nirgal Vallis способствовала массовому наводнению в прошлом Марса, вливаясь в кратер Холден и создавая озеро глубиной около 200-250 метров. Известно, что вода текла из Nirgal Vallis в кратер Холден в 5-10 раз быстрее, чем скорость стока реки Миссисипи. Это было где-то около 3,7 миллиардов лет назад.

Стало известно, что истоки Nirgal Vallis относятся к типу объектов, который называется долиной с головой амфитеатра. Концы притоков, которые в результате объединяются в Nirgal Vallis, и имеют полукруглую форму, которая похожа на древнегреческий амфитеатр. Долины в верховьях имеют глубину около 200 метров и ширину 2 км. Полы покрыты дюнами, и их внешний вид показывает, что марсианские ветра дуют в основном параллельно стенам долины. 

Похоже на то, что русло реки было образовано водой, текущей по поверхности, также возможно, был и другой процесс.

"Подвод грунтовых вод" – это когда грунтовые воды не могут двигаться вертикально и вынуждены просачиваться в боковых слоях под поверхностью. В результате это вызывает миграцию водяных каналов в направлении головы и создает характерные U-образные каналы и округлые долины амфитеатра.

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Подземные водные ресурсы распространены в некоторых регионах Земли, особенно в пустынях. Это формирует округлые, короткие притоки как тип, замеченный в Nirgal Vallis.

Также заметно всем, что Nirgal Vallis морфологически похож на некоторые долины на Земле, в которых отсутствует древовидное разветвление, которое проявляет большинство рек. Отсутствие такого типа ветвления, возможно, означает, что вода пополнялась смесью поверхностных потоков и осадков. Долины, подобные Nirgal Vallis, широко распространены в экваториальных районах Марса, что в результате является еще одним свидетельством того, что Марс когда-то был теплым и влажным.

Mars Express Orbiter ЕКА занят созданием изображений и картированием всей поверхности Марса. Используя стереофоническую камеру высокого разрешения, она помогает исследователям полностью понять Марс. Это часть флота миссии ЕКА, включая Trace Gas Orbiter и марсоход ExoMars Rosalind Franklin с его наземной научной платформой.

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Исследования, Земля, Космос, Марс, Наука, Nirgal Vallis, Высохшая речная долина Nirgal Vallis.
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