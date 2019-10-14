Черные дыры контролируют эволюцию карликовых планет

Новости науки:Исследователи обнаружили, что черные дыры замедляют рост карликовых галактик.

Астрономы из Калифорнийского университета обнаружили, что мощные ветры, вызванные сверхмассивными черными дырами в центрах карликовых галактик, оказывают значительное влияние на их эволюцию, подавляя образование звезд.

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре почти каждой галактики. Их окружает диск из пыли и газа, которые они постепенно поглощают. Часть материи спасается от поглощения в виде джетов — пучков разогретой плазмы.

"Мы ожидали, что нам понадобятся наблюдения с гораздо более высоким разрешением и чувствительностью. Но уже при первых наблюдениях мы убедительно и ясно видели признаки влияния", — отмечают исследователи.

Ученые использовали часть данных цифровой съемки неба для идентификации 50 карликовых галактик, 29 из которых имеют признаки связи с черными дырами. 6 из этих 29 галактик продемонстрировали признаки ветров, в частности, высокоскоростной ионизированный отток газа, исходящий из активных черных дыр.

"С помощью телескопов Keck на Гавайях мы впервые смогли не только обнаружить, но и измерить специфические свойства этих ветров, — отмечают ученые. — Мы нашли некоторые доказательства того, что эти ветры могут изменять скорость, с которой галактики формируют звезды".

Астрономы подозревают, что при выталкивании ветра из черной дыры он сжимает газ, что может ускорить образование звезд. Но если из центра галактики будет удален весь ветер, газ станет недоступным, и образование звезд может уменьшиться. Это происходит в шести карликовых галактиках, которые нашли исследователи. В этих шести случаях черные дыры оказывают негативное влияние на образование звезд.