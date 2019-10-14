Скачать
Понедельник, 14.10.2019
День защитника Украины: как поздравляли военнослужащих деятели политики
День защитника Украины: как поздравляли военнослужащих деятели политики
Тысячи националистов проводят марш в Киеве (Видео)
Тысячи националистов проводят марш в Киеве (Видео)
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как стильно носить тренч
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как стильно носить тренч

Черные дыры контролируют эволюцию карликовых планет

Черные дыры контролируют эволюцию карликовых планет
15:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи обнаружили, что черные дыры замедляют рост карликовых галактик.

Астрономы из Калифорнийского университета обнаружили, что мощные ветры, вызванные сверхмассивными черными дырами в центрах карликовых галактик, оказывают значительное влияние на их эволюцию, подавляя образование звезд.

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре почти каждой галактики. Их окружает диск из пыли и газа, которые они постепенно поглощают. Часть материи спасается от поглощения в виде джетов — пучков разогретой плазмы.

"Мы ожидали, что нам понадобятся наблюдения с гораздо более высоким разрешением и чувствительностью. Но уже при первых наблюдениях мы убедительно и ясно видели признаки влияния", — отмечают исследователи.

Ученые использовали часть данных цифровой съемки неба для идентификации 50 карликовых галактик, 29 из которых имеют признаки связи с черными дырами. 6 из этих 29 галактик продемонстрировали признаки ветров, в частности, высокоскоростной ионизированный отток газа, исходящий из активных черных дыр.

"С помощью телескопов Keck на Гавайях мы впервые смогли не только обнаружить, но и измерить специфические свойства этих ветров, — отмечают ученые. — Мы нашли некоторые доказательства того, что эти ветры могут изменять скорость, с которой галактики формируют звезды".

Космический дебют: сверхмассивные черные дыры (Фото)

Астрономы подозревают, что при выталкивании ветра из черной дыры он сжимает газ, что может ускорить образование звезд. Но если из центра галактики будет удален весь ветер, газ станет недоступным, и образование звезд может уменьшиться. Это происходит в шести карликовых галактиках, которые нашли исследователи. В этих шести случаях черные дыры оказывают негативное влияние на образование звезд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Астрономия, Черные дыры, Изучение космоса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
03 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
04 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
&quot;Нобелевскую неделю&quot; закрыла премия по экономике
"Нобелевскую неделю" закрыла премия по экономике
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь