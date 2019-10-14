Ученые зафиксировали аномальные молнии

Новости науки:Места и время возникновения сверхмощных молний оказались неожиданным открытием для ученых.

В то время как стихия, как правило, считается явлением теплого времени года, редкая и мощная форма молний, называемая суперболтом, стала исключением.

Суперболты высвобождают в 1000 раз больше энергии (предварительные данные ученых), чем средний удар молнии, что превращает их видение в яркое зрелище, похожее на шоу с бенгальскими огнями. Увидеть это зрелище считается везением (а тем более исследовать), поскольку суперболты невероятно редки. Так, в период с 2010 по 2018 годы исследователи Вашингтонского университета проанализировали около 2 млрд ударов молнии, зафиксированных с помощью 80 датчиков глобальной сети World Wide Lightning Location Network. Лишь немногим более 8 000 грозовых разрядов (порядка 0,000004% от всего количества) могут считаться супермолнией с энергией, превышающей 1 млн джоулей.

Особенно интересно то, что 90% ударов обычных молний происходит над землей летом, а суперболты чаще всего встречаются в открытом океане с ноября по февраль, то есть вдали от мест, где чаще всего случаются стандартные молнии и в другие сроки (это открытие важно для корректировки полетов и движения судов). Ученые зафиксировали их над Восточной и Северной Атлантикой, Средиземноморьем и Андами, в Японии и вокруг нее, а также вдоль экватора в Атлантическом и Индийском океанах. Хотя до нынешнего исследования превалировала версия, что сверхмощные молнии возникают в районах с наибольшей конвективной неустойчивостью – это в тропической и субтропической Америке и Африке, над островами Юго-Восточной Азии.

Причина образования этих редких опасных явлений еще не совсем ясна, для этого необходим длительный мониторинг и дальнейшие исследования. Согласно одной из гипотез, супермощные разряды над водными пространствами возникают в связи с сезонными колебаниями температуры воды в океане. Но колебания могут быть также последствием глобального изменения климата.