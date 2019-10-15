Найдена эффективная и дешевая замена кондиционерам (Видео)

Новости науки:Ученые нашли способ решить эти проблемы с помощью нового материала, который не менее эффективно справляется с жарой в домах и офисах.

На кондиционеры приходится 15% общего потребления электроэнергии в США, к тому же они выделяют большое количество газов, способствующих развитию парникового эффекта.

Исследователи из университетов Саудовской Аравии и США разработали особую пленку для пассивного охлаждения зданий, сообщает KAUST Discovery.

Детали исследования. За основу они взяли алюминиевый лист, покрытый полидиметилсилоксаном, который мало подвержен воздействию видимого диапазона солнечного излучения. С помощью специального лезвия они получили нужную толщину, а потом пленку нагревали в печи при температуре около 60 градусов в течение двух часов, чтобы завершить процесс формирования.

Оказалось, что изготовленное покрытие поглощает слишком большое количество тепла из окружающей среды. Для решения этой проблемы специалисты создали спектрально-селективный материал, который позволил перенаправить энергию во внешнюю среду.

Эффективность и будущее разработки. В результате полученная пленка обеспечивает снижение дневной температуры воздуха на 6,5 градусов. Ученые отметили, что этот материал значительно дешевле предыдущих аналогов, использующих процессы радиационного охлаждения, а также не наносит вреда окружающей среде, в отличие от кондиционеров. Пойдет ли эта технология в массы – пока неясно.