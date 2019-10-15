Скачать
Вторник, 15.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября
Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Приметы и обряды на 15 октября - Киприанов день
Приметы и обряды на 15 октября - Киприанов день

Найдена эффективная и дешевая замена кондиционерам (Видео)

Найдена эффективная и дешевая замена кондиционерам (Видео)
09:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости науки:Ученые нашли способ решить эти проблемы с помощью нового материала, который не менее эффективно справляется с жарой в домах и офисах.

На кондиционеры приходится 15% общего потребления электроэнергии в США, к тому же они выделяют большое количество газов, способствующих развитию парникового эффекта. 

Исследователи из университетов Саудовской Аравии и США разработали особую пленку для пассивного охлаждения зданий, сообщает KAUST Discovery.

Детали исследования. За основу они взяли алюминиевый лист, покрытый полидиметилсилоксаном, который мало подвержен воздействию видимого диапазона солнечного излучения. С помощью специального лезвия они получили нужную толщину, а потом пленку нагревали в печи при температуре около 60 градусов в течение двух часов, чтобы завершить процесс формирования. 

Обнаружен лучший материал для квантового компьютера

Оказалось, что изготовленное покрытие поглощает слишком большое количество тепла из окружающей среды. Для решения этой проблемы специалисты создали спектрально-селективный материал, который позволил перенаправить энергию во внешнюю среду.

Эффективность и будущее разработки. В результате полученная пленка обеспечивает снижение дневной температуры воздуха на 6,5 градусов. Ученые отметили, что этот материал значительно дешевле предыдущих аналогов, использующих процессы радиационного охлаждения, а также не наносит вреда окружающей среде, в отличие от кондиционеров. Пойдет ли эта технология в массы – пока неясно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Материал, Кондиционер, Чем можно заменить кондиционер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
03 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Непростительные мужские ошибки, которые толкают женщин на измены (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь