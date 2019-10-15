"Пузырчатая" охота: ученым удалось заснять, как "рыбачат" горбатые киты (Видео)

Новости науки:Морские биологи из Гавайского университета в Маноа представили видео, как охотятся горбатые киты.

Во время охоты, киты ныряют и плавают в кольце вокруг своей добычи, выдувая пузыри на ходу в качестве барьера. Это восходящее кольцо образует тоннель, из которого не может выплыть рыба из-за этих же пузырей, позволяя другим китам в группе подплывать снизу, и, раскрыв рот, проглатывать пищу вместе с пузырями воздуха.

Это очень интересная и увлекательная вещь, которую можно наблюдать, и ученым из Гавайского университета в Маноа удалось заснять эту охоту на видеокамеру.

Видео состоит из двух "частей": первая показывает вид сверху на горбатых китов, создающих пузырьковые тоннели, снятый при помощи дронов. А вторая часть - демонстрирует видео с камер, которые прикреплены непосредственно к китам.

"У нас два угла. Перспектива беспилотника показывает нам пузырьковые сети и то, как пузырьки начинают выходить на поверхность, и то, как животные поднимаются через эту сетку, когда они появляются, в то время как камеры на китах показывают нам перспективы животных", - сказал морской биолог Ларс Бейдер.

Горбатые киты, как правило, в летние периоды посещают район Аляски для кормления, а затем, в зимнее время, отправляются в более теплые воды к Гаваям, где у них начинается период размножения. В этот период киты не едят.

Также ученые выяснили, что не все киты так охотятся. У них есть разные методы. Таким же "пузырьковым" методом питаются и киты Брайда (Balaenoptera edeni), а дельфины-афалины (Tursiops) используют похожую технику. Афалины поднимают кольцо осадка со дна, что бы ловить стайную рыбу.