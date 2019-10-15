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Женщины, испытывающие сильный стресс, реже рожают мальчиков

Женщины, испытывающие сильный стресс, реже рожают мальчиков
20:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые оценили 27 показателей стресса беременных и выяснили, что стрессовое состояние влияет на пол ребенка.

На рост ребенка в утробе матери влияет множество факторов. Это питание, уровень физических нагрузок и отсутствие факторов риска. Но до сих пор ученые считали, что на пол ребенка влияет только ДНК отца и матери, а внешние факторы имеют лишь посредственное отношение и практически никак на этом не сказываются.

Однако новое исследование показывает, что сильный стресс, испытанный будущими матерями, влияет на пол их ребенка. Это состояние может проявляться различными способами - как в субъективном опыте, так и в измерениях физического состояния и образа жизни. Поэтому в своей работе исследователи изучили 27 показателей психосоциального, физического и повседневного стресса, собранных из анкет, дневников и ежедневных физических оценок 187 здоровых беременных женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Около 17 процентов женщин были психологически напряжены, с клинически значимыми высокими уровнями депрессии, тревоги и стресса. Еще 16 процентов были физически напряжены, с повышенным кровяным давлением в течение суток и большим потреблением калорий по сравнению с другими здоровыми беременными женщинами. Большинство из них (почти 67 процентов) были здоровы.

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Исследование показало, что у беременных, испытывающих физический и психологический стресс, реже рождались мальчики. В среднем на каждые 100 родившихся девочек приходится около 105 мальчиков. Но в этом исследовании соотношение полов в физически и психологически напряженных группах было в пользу девочек, причем соотношение мужчин и женщин составляло соответственно 4:9 и 2:3.

Также ученые выяснили другие последствия эмоционального и физического стресса во время беременности. Физически напряженные матери с высоким давлением и потреблением калорий были более склонны к преждевременным родам, чем остальные пациентки. А психологически напряженные матери имели больше осложнений при рождении ребенка, чем испытывающие физический стресс.

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Все по теме:

Беременность, Стресс, Смена пола, Пол ребенка.
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