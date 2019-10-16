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Земля меняется быстрее, чем кажется: ученые создадут 3D-карту всего мира

Земля меняется быстрее, чем кажется: ученые создадут 3D-карту всего мира
20:16 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Чем быстрее Земля меняется, тем меньше времени остается на то, чтобы извлечь уроки из ее истории и понять ее загадки.

Каждый день сгорают и вырубаются леса, тают все больше ледников и исчезают памятники древних культур. Разумеется, некоторые перемены неизбежны, но они существенно ускорились из-за изменения климата на нашей планете.

Недавно двое ученых предложили способ, с помощью которого можно сделать слепок нашей планеты и сохранить запись ее нынешнего состояния. Для этого они предлагают использовать лазеры. С их помощью можно получить трехмерную карту всего мира, причем высокого разрешения.

Идея 3D-карты мира стала миссией нового некоммерческого проекта под названием "Архив Земли", который возглавляют ученые из Университета штата Колорадо (США) - археолог Крис Фишер и географ Стив Лейс. Для создания карты они предлагают использовать метод дистанционного сканирования, при котором самолеты сканируют ландшафт с помощью плотной сетки лазерных лучей. Такая "бомбардировка светом" поможет создавать трехмерные карты с высоким разрешением, которые затем предлагается редактировать, добавляя листву и другие важные, но не отображаемые при данном методе объекты.

За последние 10 лет в археологических исследованиях все чаще применяются новейшие приборы. С их помощью ученые находят затерянные города в густых лесах Африки и Южной Америки, погребенные под слоем грунта дороги Древнего Рима и города в Камбодже. В 2007 году Фишер входил в группу ученых, которая использовала лидар для обнаружения следов затерянного мегаполиса в тропических лесах Гондураса. С помощью этих сканов, по его словам, за 10 минут удалось узнать о руинах города больше, чем он и его коллеги могли бы узнать за 10 лет при раскопках на месте.

Теперь Фишер уверен, что ученым необходимо "сканировать, сканировать и сканировать", чтобы запечатлеть в трех измерениях наиболее уязвимые места на планете, прежде чем они исчезнут навсегда. Начать планируется с тропических лесов Амазонки и прибрежных районов, подверженных риску размывания в результате повышения уровня моря. На реализацию проекта, вероятно, уйдут десятилетия, но полученный снимок Земли будет "подарком будущим поколениям".

Всю Землю отсканируют лазером

Для сканирования потребуется много денег - около 10 млн долларов только для того, чтобы покрыть большую часть Амазонки, на что уйдет три года. Профессор факультета географии Лондонского Университета Мэт Дисней опасается, что столь дорогой проект неизбежно повлияет на финансирование прочих исследований. Кроме того, обязательно столкнется с трудностями другого рода: например, правительство Бразилии не разрешает летать над территорией страны и особенно над лесами, которые вырубаются.

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Земля, Ученые, Идея, 3D-карта, Карта мира, Архив Земли.
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