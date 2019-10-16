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Непонятно как работает: обнаружен новый вирус с неизвестным механизмом работы

Непонятно как работает: обнаружен новый вирус с неизвестным механизмом работы
19:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Биологи обнаружили вирус, который не может самостоятельно заражать клетки.

Вирусы постоянно меняются, объединяясь и рекомбинируясь в разновидности самих себя. Они приобретают и теряют функции и либо вымирают, либо становятся сильнее, чем когда-либо. Этот процесс особенно быстро происходит на свинофермах, где многие свиньи взаимодействуют в грязной среде — идеальном субстрате для развития вирусов.

Команда ученых из Научно-образовательного центра по профилактике глобальных инфекционных заболеваний животных обнаружила в таком месте уникальный вирус. Известно, что нормальный энтеровирус G (EV-G) вызывает диарею у свиней и при своевременном лечении относительно безопасен. В новой работе исследователи сообщают об обнаружении нового типа EV-G в фекалиях свиней. Ученые также выяснили, что EV-G 2 не может вторгаться в клетку-носителя самостоятельно.

Для своего распространения эти внеклеточные агенты обычно должны проникнуть в клетку хозяина. После этого клетка под влиянием вируса начинает производить его копии, и инфекция продолжает распространяться по организму. Но что будет, если такой агент не сможет попасть внутрь клеток? Именно на этот вопрос попытались ответить обнаружившие EV-G 2 ученые.

 В этом им помогли коалы: ученые определили, как ДНК защищается от ретровирусов

По словам авторов работы, возможно, они столкнулись с совершенно новой системой вирусной эволюции. Пока исследователи не знают, каким образом распространяется этот организм, но у них есть несколько предположений на этот счет. Основной считается версия, что для своей репликации EV-G 2 использует «вспомогательный вирус», который как бы "подцепляет" его и помогает пройти сквозь клеточную стенку. Однако ни подтверждений этому факту, ни механизма такого взаимодействия ученым найти не удалось.

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Наука, Вирус, Биология, Энтеровирус G.
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