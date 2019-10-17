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Галактика Млечный путь активно притягивает космические газы

Галактика Млечный путь активно притягивает космические газы
09:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости науки:Не понятно, почему возникает избыток газов вместо сохранения определенного равновесия.

Ученые NASA заметили, что наша галактика притягивает значительно большее количество газов, чем она теряет.

Чрезвычайно большое количество космических газов притекает в галактику Млечный путь. Астрономы заметили этот процесс, но причина, которая стоит за феноменом, остается загадкой.

Как сообщает Newsweek, данные телескопа Hubble за примерно 10 лет доказывают приток космических газов в галактику. Особенно это подтверждает Спектрограф космического происхождения (COS) на борту телескопа.

"Млечный путь – экономная галактика. Сверхновые звезды и сильные звездные ветры сдувают газы из галактического диска. Но эти газы притекают обратно, чтобы образовать новые поколения звезд", - объясняют ученые программы Hubble.

Астрономы рассказали о новой лунной загадке

Этот процесс длится уже миллиарды лет.

Ученые допускают, что одно из теоретических объяснений такой несбалансированности Млечного пути может скрываться в межгалактической среде. Это масса водорода, которая якобы существует в пространстве между разными галактиками. С другой стороны, Млечный путь может использовать свою гравитацию для "выкачивания" газовых резервов с других, меньших по размеру галактик поблизости.

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Исследования, Космос, Наука, Млечный путь, Газы, Галактика Млечный Путь, Космические газы.
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