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Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару

Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
11:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые Еврейского университета в Иерусалиме провели исследование, которое объясняет, как крошечные капли на поверхности листьев дают убежище бактериям в засушливый день.

Данное исследование помогает понять стратегию выживания бактерий в засушливых условиях и может помочь ученым разработать методы, которые поддержат эти бактерии растений в сельском хозяйстве.

На поверхности листа растения кишит около 10 миллионов бактерий, которые поддерживают здоровье и функционирование растения. Эту популяцию можно сравнить с населенностями больших городов. Вопросом, как бактерии выживают в жаркую погоду, тревожил не одного ученого.

Один из исследователей пояснил, что несмотря, на то, что листья кажутся сухими, есть доказательства, что они покрыты тончайшими жидкими пленками или очень маленькими каплями, которые почти невидимы. До сих пор не было понятно, хватает ли этой влаги для защиты бактерий.

Исследователи Еврейского Университета решили ответить на этот вопрос. Научные сотрудники создали "климат", подобный поверхности листка. и в лабораторных условиях инсценировали высыхание листка. Затем было проведено эксперименты с различными видами бактерий в этих условиях.

Учение отметили, что эти поверхности только казались сухими, но под микроскопом было видно, что бактерии надежно защищены в мельчайших капельках.

Важный шаг для медицины: созданы бактерии из "волшебного гриба"

Было обнаружено, что бактерии могут выживать внутри этих капель в течение суток.

Результаты этих исследований могут помочь ученым искусственно создавать условия для жизни бактерий, и поддерживать их здоровье в будущем.

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Исследование, Бактерии, Наука, Биология, Листья.
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