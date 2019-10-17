Снимки со спутника изменяющие привычный взгляд на планету Земля

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Daily Overview - проект, который открывает доступ к самым прекрасным и актуальным спутниковым фотографиям, изменяющим привычный взгляд на планету Земля. Раньше подобная привилегия была доступна только астронавтам или специалистам космических исследовательских центров, теперь у каждого из нас тоже есть возможность ежедневно открывать для себя уникальные природные и урбанистические ландшафты самых затаенных мест планеты.

Ежедневно на сайт Digital Globe добавляется фотография дня, сделанная со спутниковой орбиты. Мы отобрали самые впечатляющих снимков проекта, чтобы вы смогли оценить тысячелетние деяния человечества на Земле.

Буртанж, Нидерланды.

Буртанж - голландская деревня с населением в 430 человек. Эта звезда была построена в 1593 году, во время Восьмидесятилетней войны, когда Вильгельм I Оранский захотел контролировать единственную дорогу между Германией и городом Гронинген. Буртанж был восстановлен в 1960 году, сегодня это музей под открытым небом.