Крутится вокруг черной дыры: обнаружена новая галактика

Новости науки:Астрономы нашли галактику с двумя кольцами облаков, вращающихся вокруг черной дыры в противоположных направлениях.

Международная группа астрономов с помощью телескопа ALMA обнаружила галактику, облака газа в которой вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры. Массив облаков при этом состоит из двух колец, которые вращаются в противоположном направлении, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal.

Галактика NGC 1068 находится в 47 млн световых лет от Земли — до сих пор ее не удавалось обнаружить из-за большого облака пыли и газа в центре, скрывающего ее сверхмассивную черную дыру.

С помощью телескопа ALMA обнаружили, что облако газа состоит из двух колец — первое простирается на 2-4 световых года от черной дыры, а второе — в 4-22 световых годах. При этом оба кольца вращаются в противоположных направлениях.

Исследователи полагают, что причиной явления стало столкновение NGC 1068 с другой галактикой, которая вращалась в противоположном направлении.